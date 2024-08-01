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美聯社民調：8成民主黨人 滿意賀錦麗的表現

編譯尤寶琪／綜合報導
副總統賀錦麗接棒拜登總統參選2024大選後，黨內民調與支持度，節節上升，全力衝刺。(路透)
副總統賀錦麗接棒拜登總統參選2024大選後，黨內民調與支持度，節節上升，全力衝刺。(路透)

根據美聯社與NORC公共事務研究中心(Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research)，在拜登宣布退選後進行的最新民調，副總統賀錦麗(Kamala Harris)選戰初期，似乎給民主黨注入了活力，其中包括一些對拜登反應特別不溫不火的民主黨關鍵選區。

根據民調結果，在拜登退選後，高達79%的受訪民主黨人表示，對賀錦麗成為民主黨總統候選人感到滿意或非常滿意；而美聯社與NORC公共事務研究中心，在拜登與共和黨前總統川普進行辯論後，但尚未宣布退選時所做的另一項民調顯示，只有37%的受訪民主黨人表示，對拜登可能成為民主黨總統候選人，感到滿意或非常滿意。

民主黨人的觀點在如此短的時間內迅速變化，突顯民主黨內從普通選民到民選官員，在受到選票上新面孔以及在 11 月對抗川普上找到新信心的激勵下，迅速團結起來，站在賀錦麗背後，支持她成為民主黨新的總統候選人。

費城民主黨人海因斯(Gary Hines)表示，賀錦麗首次角逐總統提名的嘗試他印象不深，但現在她表現出了「她能勝任並完成這項工作，且證明她到目前為止的選戰力很強，有望更上一層樓，證明她是能擊敗川普的人」。

根據民調，與7月初相比，美國人整體來說也認為賀錦麗會成為一名好總統，但多數人仍認為，賀錦麗和川普少不了一番激戰；56%的受訪美國人表示，如果川普和賀錦麗是各自政黨在11月出戰的提名人，那川普仍較有勝算。

民調也顯示，約七成非裔受訪民眾和約一半的西班牙語裔受訪民眾表示，對賀錦麗成為民主黨總統候選人感到滿意，較7月初有顯著增加，當時有約一半的非裔民眾和15%西班牙裔民眾，對拜登的提名感到滿意；年輕族群（45歲以下），則有約四成的受訪者表示滿意，高於7月拜登的17%。

賀錦麗的整體好感度也略為上升，從辯論前的39%增加到目前的46%；民主黨內部對她的看法也出現改善，從6月初有七成的受訪民主黨人對她有正面看法，增加到目前的八成。

民主黨 賀錦麗 拜登

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