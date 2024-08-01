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矽谷風向又變 逾百風險資本家表態支持賀錦麗

編譯潘勛／綜合報導
「領英平台共同創辦人霍夫曼。(美聯社)
「領英平台共同創辦人霍夫曼。(美聯社)

「領英」(LinkedIn)平台共同創辦人霍夫曼(Reid Hoffman)、電視名流庫班(Mark Cuban)31日與其他百多名風險資本家宣布，支持可望成為民主黨2024年總統提名人的賀錦麗副總統，另反擊科技億萬富豪如馬斯克等人支持前總統川普，不希望川普繼續在矽谷攻城掠地。

路透(Reuters)報導，矽谷傳統上被視為自由派堡壘，但這個選舉周期，共和黨斬獲科技產業一些要角的支持；川普挑選聯邦參議員范斯(JD Vance)擔任副手搭檔，獲得一些矽谷人士支持；范斯以前是創投資本家。

拜登總統21日宣布放棄競選連任，讓不少原本存心觀望的科技界人士振奮，回頭支持民主黨。

這群風險資本家撰寫「風險資本家支持賀錦麗」(VCs for Kamala)一文表示，「我們尋找、投資、支持創業人士卓有時日，創業人士打造未來。吾人力挺商業、美國夢、創業精神、科技進步」。

文章繼續寫道，「我們另信仰民主才是國家的骨幹、相信強大、值得信賴的制度是一大特色，而非錯誤；沒有制度，我們這個行業還有其他各行各業都會崩潰。」

聲明表示，這次選舉關係重大，因此在這個關鍵時刻，「我們團結起來支持副總統賀錦麗」。

國會山莊報(The Hill)報導，值此川普搶走幾位矽谷前民主黨金主如科技顧問海柏格(Jacob Helberg)、創投資本家馬奎爾(Shaun Maguire)及馬斯克支持之際，這百多名風險資本家出面相挺賀錦麗。

加密貨幣業者也愈來愈偏向川普，他們與民主黨、拜登政府關係冷如冰霜，保守派科技領袖也在一向支持民主黨的矽谷冒出來。

Box公司執行長李維(Aaron Levie)指出，矽谷很多人對拜登政府主政現況，本來失望之極，但現在由賀錦麗出馬，局勢因此全然改觀。他指出自己的同行最近大批獻金資助，有公開有私下；一旦賀錦麗提出自己對商業及科技的立場，支持力道、捐款更可望大舉湧至。

電視名流庫班。(美聯社)
電視名流庫班。(美聯社)

矽谷 賀錦麗 民主黨

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