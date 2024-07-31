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范斯被傳不爽對手換人 回應「不在乎」賀錦麗搭檔是誰

編譯盧思綸／即時報導
前總統川普競選搭檔范斯（如圖）近日遭媒體放大檢視他的過去言行。圖為他30日出席內華達州造勢活動。(歐新社)
前總統川普競選搭檔范斯（如圖）近日遭媒體放大檢視他的過去言行。圖為他30日出席內華達州造勢活動。(歐新社)

前總統川普競選搭檔范斯近來因往日言論引發強烈反彈，30日他接受國家廣播公司新聞網（NBC News）專訪稱，早有預料接下副手後，一言一行都會被媒體扭曲，而對於外傳他「不爽」對手換人一事，范斯回應「不太在乎」。

俄亥俄州參議員范斯被川普選為副手後，過去言論一一被放大檢視，日前被挖出2021年曾稱賀錦麗是「沒有孩子的女貓奴」遭受抨擊，首次進軍美國大選似乎出師不利。

而范斯30日接受NBC News獨家專訪回應副手之路開局不順，「我知道成為以副手人選亮相開始，媒體將會有幾天正向的報導，之後他們會馬上攻擊我過去說過的一切」，不過他相信自己並沒有讓川普失望。川普29日曾在福斯新聞頻道訪問中，為范斯爭議言論緩頰，表達力挺態度。

此外，范斯透露希望未來能在邊境政策發揮影響力，「我想做一名理想的人民公僕……可以的話，我希望在邊境政策發揮影響力，基本上我會實施所有和賀錦麗過去施政相反的策略。」邊境政策是今年美國選民最關注的議題之一。

另外，上周外傳范斯「不爽」拜下賀上後競爭對手換人，對此他回應自己「不太在乎」。范斯還說，不管民主黨挑誰當副總統候選人，「我都會做好一樣的工作」。

路透援引消息人士報導，賀錦麗將在8月6日賓州造勢活動上偕同副手人選亮相。

范斯 川普 賀錦麗

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