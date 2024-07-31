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巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

賀錦麗最快8/5公布副手 叫板川普辯論「當面跟我說」

記者張文馨／華盛頓報導
據傳副總統賀錦麗將於下周宣布競選總統的副總統搭檔人選，聯袂展開全美競選行程。圖為賀錦麗30日搭乘「空軍二號」抵達亞特蘭大參加競選活動。(美聯社)
據傳副總統賀錦麗將於下周宣布競選總統的副總統搭檔人選，聯袂展開全美競選行程。圖為賀錦麗30日搭乘「空軍二號」抵達亞特蘭大參加競選活動。(美聯社)

總統大選打得熱烈，路透30日率先報導，副總統賀錦麗(Kamala Harris)最快8月5日就會公布她的副總統候選人，且兩人打算聯袂前往關鍵州造勢；賀錦麗30日表示，她還沒決定副手人選。

賀錦麗30日在喬治亞州競選活動時，公開對共和黨對手川普叫板，邀川普辯論場上見，她說，「如果你有什麼要講，直接當面跟我說。」賀錦麗指的是川普先前和美國總統拜登說好9月10日在美國廣播公司(ABC)的總統選舉辯論。

賀錦麗也反駁共和黨陣營攻擊她有關邊境安全的議題，賀錦麗說，川普主張封殺邊境安全法案，而她會恢復，並將其簽署生效成為法律。

賀錦麗出線後民主黨與共和黨的差距縮小，賀錦麗勤跑搖擺州造勢，紐約時報報導，很難想像，兩周前的拜登可以在喬治亞州舉行這種規模的造勢活動，賀錦麗30日在亞特蘭大的活動有約1萬人參加。

路透引述知情人士說法報導，賀錦麗下周會持續在多個關鍵州造勢，並在出發前公布其副手人選，最快5日就會揭曉。

明州州長沃爾茲。(美聯社)
明州州長沃爾茲。(美聯社)

賓州州長夏皮洛。(美聯社)
賓州州長夏皮洛。(美聯社)

亞州聯邦參議員凱利。(美聯社)
亞州聯邦參議員凱利。(美聯社)

被點名者包含亞利桑那州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)、明尼蘇達州州長沃爾茲(Tim Waltz)、運輸部部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)和肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)。

北卡羅萊納州州長庫伯(Roy Cooper)和密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)29日雙雙表態不爭取副總統一職。

此外，新聞網站Axios報導，賀錦麗將延攬財政部次長倪爾森(Brian Nelson)加入競選團隊，倪爾森不僅是首位自公部門離職投入選戰的高層官員，也是賀錦麗的「加州幫」成員，兩人曾在賀錦麗擔任加州檢察長時密切合作，賀錦麗相當信賴倪爾森。

Axios報導，拜登總統貼身資深顧問鄧恩(Anita Dunn)也將離開白宮，加入支持賀錦麗的超級政治行動委員會「未來前進」(Future Forward)。

運輸部長布塔朱吉。(美聯社)
運輸部長布塔朱吉。(美聯社)

肯塔基州州長貝希爾。(美聯社)
肯塔基州州長貝希爾。(美聯社)

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