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巴克萊：川普若勝選利率波動加大 「賀錦麗交易」反之

「貓夫人」之外 范斯還曾批民主黨領袖「無子女反社會」

編譯陳韻涵／綜合報導
共和黨副總統候選人范斯30日在內華達州韓得森市競選。(美聯社)
共和黨副總統候選人范斯30日在內華達州韓得森市競選。(美聯社)

共和黨副總統候選人范斯(J.D. Vance)曾批評副總統賀錦麗是「無子女貓夫人」，且被挖出更多爭議言論，招致撻伐；范斯搭檔、前總統川普29日表態力挺，稱范斯只想強調重視家庭生活；儘管川普力挺范斯，但共和黨議員對范斯的質疑聲浪漸漲。

范斯獲得提名為候選人後，過去言論逐一被放大檢視；他在2021年至少兩度批評賀錦麗和其他民主黨女性未生小孩，形容賀錦麗為「無子女貓夫人」。

賀錦麗沒有親生子女，她和丈夫任德龍(Doug Emhoff)，以及丈夫和前妻生下的兩名子女共組家庭。

川普29日接受「福斯新聞」訪問時替范斯辯護說：「他成長於非常有趣的家庭環境，感覺到家庭的美好，我不認為那樣說有什麼錯。」

除了「無子女貓夫人」，范斯更多過往爭議言論被「有線電視新聞網」(CNN)「K檔案」(KFile)翻出，包括他曾在多封郵件中批評民主黨領袖是「與這個國家沒有直接的利害關係、無子女的反社會人士」。

2020年11月，范斯在一個保守派播客(podcast)節目中表示，「無子女美國人，尤其是那些組成領導階層的美國人，比那些有子女的人更反社會，這讓國家在精神上更不穩定」。

范斯當時說，「推特(Twitter，現稱「X平台」)上最瘋狂、最精神病的評論員，通常沒有子女」。

2021年8月，范斯競選參議員一個月後，他的競選團隊發送募款電郵，提及「這個國家激進的無子女領袖」；而他也曾在「塔克卡爾森今夜秀」(Tucker Carlson Tonight)節目中，發表嘲諷「無子女貓夫人」領袖治理國家的言論。

范斯獲得共和黨副總統候選人提名後，這些爭議言論重新流傳於社群媒體，招致廣泛且強烈的撻伐聲浪。

另據「國會山莊報」報導，共和黨議員對於川普是否放棄選擇范斯作為副手，看法分歧。

部分共和黨參議員認為，川普應選擇女性或有色人種協助拉攏中堅選民以外的支持者。

有些人思忖川普是否忽略專業政治顧問的建議，聽取兒子小唐納(Donald Trump Jr.)和保守派媒體名人卡爾森的意見而選范斯。

共和黨參議員談到川普過去十天幫范斯善後負面報導時說：「我認為他並不樂見這種情況，川普不喜歡這種不舒服的局勢，他可以自己製造不舒適，但他不喜歡外來的，范斯難以應付。我認為川普並不滿意。」

部分共和黨眾議員表示，他們擔憂范斯的外交政策立場、缺乏經驗且無法擴大川普支持基本盤。

知情參院共和黨人士透露，許多同僚推薦佛州聯邦參議員、參院情報委員會副主席魯比歐(Marco Rubio)，或南卡羅來納州聯邦參議員史考特(Tim Scott)，他負責制定川普2017年稅收法案中扮演要角。

范斯 川普 共和黨

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