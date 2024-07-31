「2025計畫」主持人丹斯下台 川普切割

華府智庫「傳統基金會」的「2025計畫」被民主黨及賀錦麗視為川普第二任的極端施政藍團，遭到強烈批評，連川普都出言切割，計畫主持人丹斯30日宣布辭職。(美聯社)

保守派智庫傳統基金會（Heritage Foundation）提出的保守派執政願景「2025計畫」（Project 2025），被民主黨 貼上「川普 2.0施政藍圖」標籤，共和黨候選人川普陣營選擇極力切割，在多重壓力下，傳統基金會30日證實，主導2025計畫的主任丹斯（Paul Dans）下台。

此外，共和黨副總統候選人范斯持續發動攻勢，規畫在下月1日造訪亞利桑那州的美墨邊境，凸顯拜登政府的移民政策失控，導致一系列社會安全問題。

主張置換官員 總統擴權

2025計畫（Project 2025）一開始被提出，就引發高度關注，其保守主張包含全面置換數千名聯邦政府官員以落實強硬路線的極右派政策，並擴大總統權力，傳統基金會主席羅伯茲 （Kevin Roberts）稱，「我們正處於第二次美國革命中，若左派支持，這場革命將不流血。」

被視為川普2.0施政藍圖

這項計畫是保守派對川普重返執政後的美國政府的期待，也被視為川普2.0施政藍圖。

民主黨全力宣傳此事，作密集的政治攻擊；川普則一再否認與2025計畫的關聯，他說自己從未看過內容，只知道這是極右派人士所寫，且部分內容非常極端。

傳統基金會表示，丹斯去職並未受到川普競選團隊的壓力，且在丹斯去職前，2025計畫已經完成整合上百個領先的保守派組織，創造共同的保守派願景的預設目標，傳統基金會會繼續堅持原定的時間表，羅伯茲會接手負責運作2025計畫的網站。

賀陣營抨擊 川陣營撇清

在丹斯下台後，川普陣營重申其與2025計畫毫不相關，2025計畫也不代表川普陣營，更不應該被連結到川普身上。

即將代表民主黨角逐總統選舉的副總統賀錦麗（Kamala Harris）競選團隊則回應，2025是川普的計畫，由最親近川普和最了解川普的人士制定，稱最新發展只是隱藏這項計畫，不是終止。

賀錦麗團隊稱，2025計畫就是川普的施政計畫，川普會讓美國更加倒退，推動墮胎禁令、增加人民生活成本、消減社安和醫療保險，甚至讓空氣變髒。