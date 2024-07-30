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賀川對決五五波 87項民調平均支持度曝光 川普領先1.5個百分點

編譯盧思綸／即時報導
綜合2024年美國總統大選的87項民意調查，共和黨總統候選人川普（圖右）支持度平均領先對手賀錦麗（圖左）1.5個百分點。（美聯社）
綜合2024年美國總統大選的87項民意調查，共和黨總統候選人川普（圖右）支持度平均領先對手賀錦麗（圖左）1.5個百分點。（美聯社）

國會山報報導，綜合2024年總統大選的87項民意調查，共和黨總統候選人川普支持度平均領先對手賀錦麗1.5個百分點，不過整體來說，自從賀錦麗料將披掛上陣後，民主黨聲勢好轉，美選民調網站Decision Desk HQ專家朗特（Scott Tranter）預估賀川對決五五波。

2024年大選高潮迭起，民主黨原定總統提名人拜登在6月底前的民調一直與對手川普緊緊纏鬥，直到6月27日首場電視辯論表現翻車後，支持度急轉直下；而川普在7月初挺過行刺更是聲勢大漲，在民調上比拜登擁有更多領先優勢。不過，拜登宣布退選並支持賀錦麗出戰後，民主黨選情起死回生。

整體而言，賀錦麗至少表現較拜川對決好。不過民主黨緊急換將，選舉預測模型需要重新校準，還需要更多時間進行統計。

而國會山報指出，綜合路透、哥倫比亞廣播公司新聞網、紐約時報等多家新聞機構，援引Ipsos、YouGov等民調指出，在87項不同調查中，川普平均支持度為47.6%，賀錦麗為46.1%，川普擁有平均1.5個百分點的領先優勢；而統計數字區間涵蓋賀錦麗尚未成為民主黨新任共主之前的民調。

專門報導美選結果的網站Decision Desk HQ數據總監朗特分析，無論川普和賀錦麗都具備贏面，「凸顯賀川對決是五五波的局勢」。

在賀錦麗料將獲得黨總統提名後的首波民調中，根據Reuters/Ipsos，她在全國民調領先川普2個百分點；而一周前相同民調中，川普領先拜登2個百分點，並且與賀錦麗打平。

同樣值得注意的是，民調加入獨立參選人小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）後，賀錦麗領先4個百分點。

紐約時報25日援引謝納學院（Siena College）民調顯示，川普在可能選民中以48%比47%領先賀錦麗1個百分點，在登記選民中則擴大至2個百分點優勢，兩項領先均比對上拜登時分別在可能與登記選民中領先6與9個百分點還小。

同樣，NPR/PBS News援引Marist 民調指出，賀川對決幾乎完全持平，以川普微幅領先1個百分點。

隨著嶄新的賀川對決出現，新民調也逐漸動起來，對於民主黨選情出現起色，川普陣營民調專家發表一份備忘錄稱，目前處於「賀錦麗蜜月期」，預料數字有所上升，但是是暫時的，不會改變大選的基本盤。

朗特也同意現在是賀錦麗正處於蜜月期，關鍵是蜜月期將持續多久，他說即使只有60天，部分州的提前投票也已經開始，而這樣的情勢也有逆轉大選的可能。

另一方面，在關鍵搖擺州民調中，賀錦麗和川普也是旗鼓相當。

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民調 賀錦麗 川普

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