我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

梅蘭妮亞拒談暗殺事件 川普：代表她還愛我

黃仁勳、查克伯格對談AI 現場互換皮衣掀高潮

不支持度達44% 范斯在搖擺州聲望不如預期

編譯吳孟真／綜合報導
抱著女兒的共和黨副總統候選人范斯，28日在搖擺州之一的明尼蘇達州威提公園市競選。(美聯社)
抱著女兒的共和黨副總統候選人范斯，28日在搖擺州之一的明尼蘇達州威提公園市競選。(美聯社)

最新民調顯示，總統大選共和黨提名人川普的競選搭檔范斯(J.D. Vance)，在中西部的民調支持度不甚理想，讓原本希望利用他的在地背景，提振大選聲勢的共和黨員，開始擔心。

BusinessInsider報導，CNN 7月在伊利諾、印第安那、密西根、俄亥俄和威斯康辛州進行的民調顯示，范斯的支持度為28%，不支持度為44%，也是該地區過去44年來，最不受歡迎的非在位副總統參選人。

CNN數據記者恩頓指出，數據顯示，在密爾瓦基舉行的共和黨全國大會結束後，范斯的支持度比不支持度低5個百分點。他說，「最了解他的地區和選民，不喜歡他的程度比全美還高」。

范斯2016年出版暢銷回憶錄「絕望者之歌」(Hillbilly Elegy)，描述工人階級面臨的文化危機，後於2022年當選俄亥俄州參議員。由於范斯的中西部背景，以及他個人對MAGA(讓美國再次偉大)追隨者的吸引力，許多共和黨員長期以來將他視為共和黨的明日之星。

然而，對原本有意透過范斯來提高共和黨在中西部聲勢的黨員而言，最新的民調結果意味著，其支持度目前遠不足以讓該黨贏得如密西根和威斯康辛等關鍵州的搖擺選票。

民主黨近來不斷針對川普的副手人選對共和黨出言挑釁，表明范斯在墮胎等議題方面的觀點，將引起女性選民反感。但川普目前仍堅守自己的選擇。

共和黨 范斯 民調

上一則

拜登想推大法官改革 但現在的國會難以讓他如願

下一則

計票惹議 馬杜洛3任委內瑞拉總統 反對者街頭示威

延伸閱讀

以其人之道反治 賀錦麗猛轟川普太老、范斯太嫩

以其人之道反治 賀錦麗猛轟川普太老、范斯太嫩
范斯認了賀錦麗不好打 稱拜下賀上是「耍陰招」

范斯認了賀錦麗不好打 稱拜下賀上是「耍陰招」
范斯中西部聲望不如預期 搖擺州選票堪憂

范斯中西部聲望不如預期 搖擺州選票堪憂
因應川普當選變數 歐乾淨能源技術業者投資卻步

因應川普當選變數 歐乾淨能源技術業者投資卻步

熱門新聞

美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40
前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29
拜登總統致函民主黨國會議員強調參選到底之後，不到兩周便因黨內五大團體出手而被迫退選。美聯社

華郵：民主黨五大團體出手讓拜登不得不結束參選

2024-07-23 09:10

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　
年紀漸長 吃這「健康」食物要小心

年紀漸長 吃這「健康」食物要小心