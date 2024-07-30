拜登想推大法官改革 但現在的國會難以讓他如願

拜登總統。(美聯社)

拜登 總統29日提出對聯邦最高法院進行重大改革方案，不過大選在即，加上兩黨政治惡鬥，拜登提出的改革方案將面臨重重阻礙，想要獲得國會通過，恐怕比登天還難。

美聯社與公共事務研究中心(NORC)2022年7月進行的民調顯示，有67%國人支持大法官 採任期制而非終身制，同時兩黨支持者有過半數也表示支持(民主黨82%、共和黨57%)，顯示拜登提議將大法官任期改為18年制，獲得多數國人認同。

不過大法官任期終身制是憲法規定，因此印第安納大學法學教授蓋伊(Charles Geyh)直言，若不進行修憲，想要改革大法官任期，勢必面臨一連串法律挑戰。

另外自大法官湯瑪斯(Clarence Thomas)爆發涉嫌收受禮物、旅行招待等爭議，招致指控批評後，聯邦最高院 去年正式制定大法官道德規範，但是沒有如禁止國會議員收受價值逾50元禮物之類具強制力的具體條文。

儘管自由派大法官凱根(Elena Kagan)日前公開支持制定道德規範實施細節，但問題在於聯邦最高院道德規範應由哪個單位或由哪個人來執行，紐約大學法學院(NYU School of Law)法律專家吉勒斯(Stephen Gillers)指出：「(下級法院)可能不願意使用任何權力對付他們的司法界同仁。」

至於拜登提出限制聯邦最高院對總統豁免權的裁決，唯有通過修憲才能撤銷最高院裁決，而修憲門檻須先獲得參眾兩院三分之二同意，再取得四分之三州議會支持，因此眾院議長強生馬上就潑了拜登一頭冷水：「只要法案送到眾院，就馬上宣告法案失敗。」

曾任參院司法委員會主席的拜登過去堅決反對改革聯邦最高院，雖然2021年履行競選承諾，召集委員會研究改革方案，但無疾而終。然而在最高院推翻墮胎權益與川普豁免權裁決後，立場180度轉變，令外界質疑改革法案根本就是政治追殺，保守派運動人士李奧(Leonard Leo)公布聲明指控：「這其實是民主黨人為了摧毀他們不認同的法院。」