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國會通過法案 聯邦政府只能買美製國旗

記者張聲肇／綜合報導
國會通過立法，聯邦政府日後只准採購國產的國旗。圖為柯羅拉多州火石市今年國慶日 遊行上的國旗。(美聯社)
國會通過立法，聯邦政府日後只准採購國產的國旗。圖為柯羅拉多州火石市今年國慶日 遊行上的國旗。(美聯社)

國會通過兩黨議員聯合提出的法案，要求聯邦政府只能購買「完全在美國製造」的美國國旗；法案已於25日送到拜登總統辦公桌上，等他簽署實施。

目前聯邦政府使用的國旗，只要其中一半材料是美國製造即可。新通過的「全美國國旗法」(All American Flag Act)規定，聯邦政府購買的國旗不僅全部材料需是美國製造，連加工縫製的製造過程，都須全在美國進行。

提案人參議員柯林斯(Susan Collins，共和黨-緬因州)和布朗(Sherrod Brown，民主黨-俄亥俄州)強調，國旗選購的規定如此修改，不只具有象徵意義，也具備「支持美國就業和美國製造廠商，保存國家最受認定旗幟」的實質意義。

柯林斯說，「美國國旗象徵全國人民的國家認同、決心與價值觀。為了尊重國旗的意義，聯邦政府應該只使用完全在美國製造的國旗。」

支持該法案的人29日預期，拜登總統很快就會簽署。他們說，2015年美國進口了400萬元的美國國旗，絕大多數從中國進口。2017年，美國進口1000萬面國旗，其中99.5%來自中國，只有5萬面不是來自中國。前述數字買進來的國旗是全國總進口，不只是聯邦政府所購置。

兩名提案議員為這項進口規定的改動，奮鬥了好幾年；之前，法案只獲得參院通過，在眾院被擋了下來。後來參院在去年11月通過新法案，眾院則在上周通過。

參議員布朗指出，美國國旗應在美國製作，「現在因為我們的多年努力推動這項法案，聯邦政府購買的美國國旗將自豪的在美國生產和製造。總統需簽署該法案不要有延誤。」

聯邦政府 拜登 眾院

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