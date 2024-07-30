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拜登批最高院「極端主義」傷公眾信心 擬限制大法官任期為18年

編譯陳韻涵／綜合報導
拜登總統在所剩任期中，矢言推動最高法院改革，擬改大法官目前的終身職為任期18年，並明訂大法官的道德操守規範。（美聯社）
拜登總統在所剩任期中，矢言推動最高法院改革，擬改大法官目前的終身職為任期18年，並明訂大法官的道德操守規範。（美聯社）

拜登總統29日表示，最高法院的「極端主義」正傷害公眾對該司法機構的信心，呼籲國會迅速通過最高法院改革計畫，限制九名大法官的任期為18年，每兩年新任一位大法官，並訂定可行的官箴準則，也請國會議員修憲限制總統的刑事豁免權。

剩餘任期 改革難獲國會批准

美聯社報導，拜登的任期剩不到六個月，他29日在德州首府奧斯汀的詹森總統圖書館(LBJ Presidential Library)發表演說，詳述他對最高法院改革的細節，並主持「民權法案」(Civil Rights Act)60周年紀念活動。

距離選舉日僅剩98天，拜登對最高法院重大改革的呼籲，幾乎不可能獲得分歧國會的批准。

共和黨籍眾院議長強生(Mike Johnson)已表示，這項提案是「一記險招」，「送達眾院即宣告失敗」。

儘管不太可能通過，民主黨議員仍希望這能讓選民在今年激烈的選戰中納入考量。

副總統賀錦麗發出聲明表示，「最高法院面臨明顯的信任危機」，研議最高法院改革有其必要；賀錦麗可能獲得民主黨提名為總統候選人，並將她與前總統川普的競選活動，塑造為「自由與混亂的抉擇」。

拜登表示，「極端主義正破壞公眾對法院判決的信心，我們可以且必須防止總統濫用權力，恢復人們對最高法院的信心。」

最高法院保守派目前以六比三占多數，推翻數十年來攸關墮胎權和聯邦監督的決定；自由派人士則對大法官與政商權貴的關係曝光，以及部分保守派大法官的判決表示沮喪，主張相關判決損害最高法院的公正性。

認應每2年新任1大法官

拜登29日投書「華盛頓郵報」寫道，「當前發生的事不正常」，「這減弱民眾對最高法院判決的信心，包括那些影響個人自由的判決」。

美國大法官為終身職，但拜登認為，總統應每兩年任命一名新任大法官，任期縮為18年。

改革倡議者曾指出，大法官18年任期限制，有助最高法院去政治化，使其勢力更平衡且更能代表國民。

促制定可執行官箴準則

此外，拜登也正勸說國會制定新的道德準則，迫使大法官公開收受的禮物並迴避公開政治活動。

最高法院去年首次發布官箴與道德準則，但缺乏執行機制。拜登寫道：「其他所有聯邦法官都受到可執行的行為準則約束，最高法院沒理由例外。」

美聯社與NORC公共事務研究中心(AP-NORC Center for Public Affairs Research)去年8月的民調顯示，大多數美國人支持限制大法官的年齡與任期限制，約66%受訪者希望大法官在一定年齡前退休，支持這項做法的民主黨受訪者比共和黨多四個百分點。

籲修憲限制總統豁免權

另外，拜登希望通過限制總統豁免權的憲法修正案，以推翻最高法院月初判決川普等前總統免受刑事起訴的決定。

拜登重申：「這個國家建立在美國沒有國王的原則之上，法律之前，人人平等。沒有人可以凌駕於法律之上。基於所有實用目的，(最高)法院(先前的)裁決幾乎代表總統可以違背誓言、藐視法律且不用面臨任何後果。」

現行大法官的終身任期及個人操守，常受詬病，拜登總統提出改革計畫，但要說服國會通過...
現行大法官的終身任期及個人操守，常受詬病，拜登總統提出改革計畫，但要說服國會通過，恐怕難度很高。（美聯社）

大法官 拜登 民主黨

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