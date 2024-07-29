我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

小確幸 下個月你可能會多領一張薪水支票　　　　　

雙面人生？民運人士王書君被控外國代理人 在紐約開審

范斯認了賀錦麗不好打 稱拜下賀上是「耍陰招」

編譯盧思綸／即時報導
共和黨副總統候選人范斯私下向金主表達拜下賀上是「耍陰招」。圖為范斯28日於明尼蘇達餐館用餐時與員工及客人交談畫面。(美聯社)
共和黨副總統候選人范斯私下向金主表達拜下賀上是「耍陰招」。圖為范斯28日於明尼蘇達餐館用餐時與員工及客人交談畫面。(美聯社)

華盛頓郵報報導，前總統川普競選搭檔范斯私下向金主抱怨，民主黨臨陣換將賀錦麗是「耍陰招」（sucker punch），稱「賀錦麗的包袱不如拜登多」很可惜，凸顯共和黨選情在拜下賀上後遭遇逆風。

俄亥俄州參議員兼共和黨副總統候選人范斯，27日出席明尼蘇達州黃金谷（Golden Valley）募款，稱拜登21日退選交棒賀錦麗，「我們所有人都有點被來陰的了」，他接著說，「壞消息是賀錦麗不如拜登有很多包袱，她年輕很多，顯然也不像拜登那樣在競選中掙扎」。

無論是川普競選團隊或范斯本人，在面對大眾的發言，一向堅持拜下賀上不會改變選情，如范斯22日回應拜登退選直言不會改變政治考量，川普幕僚米勒（Jason Miller）22日向福斯電視台稱，民主黨換賀錦麗是「從煎鍋跳進火裡，擺脫拜登問題、迎來賀錦麗問題」。

川普本人則表達有點懷念和拜登競爭的日子，「他永遠是我的頭號對手」，且貶抑賀錦麗「比拜登還糟」。

不過，范斯27日面對金主截然不同的發言凸顯共和黨遭遇挑戰。范斯說，賀錦麗知名度不如川普或拜登，所以共和黨有必要在形塑大眾對她的看法上努力，「這是非常獨特機會，也是非常獨特的挑戰」。

確實，華郵指出，兩項國家民調顯示，自從拜登退選後，川普與賀錦麗的差距落在誤差範圍內，抹消川普稍早在相同民調中的領先優勢。

拜登 賀錦麗 川普

上一則

未來「第一紳士」？賀錦麗夫婿德龍原是律師 為愛放棄高薪

下一則

追查刺殺未遂案 川普接受FBI約談

延伸閱讀

未來「第一紳士」？賀錦麗夫婿德龍原是律師 為愛放棄高薪

未來「第一紳士」？賀錦麗夫婿德龍原是律師 為愛放棄高薪
范斯中西部聲望不如預期 搖擺州選票堪憂

范斯中西部聲望不如預期 搖擺州選票堪憂
總統大選倒數99天 賀錦麗讓民主黨重燃熱情 但關鍵州仍落後

總統大選倒數99天 賀錦麗讓民主黨重燃熱情 但關鍵州仍落後
賀錦麗1周募得2億、逾6成是今年首次捐款 招到17萬志工

賀錦麗1周募得2億、逾6成是今年首次捐款 招到17萬志工

熱門新聞

美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

2024-07-25 09:10
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

2024-07-23 23:40
前總統川普。（美聯社）

成功預言拜登退選日 紐約網紅占星師：下一任總統是川普

2024-07-28 20:02
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

2024-07-27 07:24
副總統賀錦麗代表民主黨參選下任總統，使民主黨士氣大振，三份最新民調都顯示，賀錦麗支持度領先共和黨總統提名候選人川普。（路透）

賀錦麗民調超前川普穩贏了？要看4順風能否壓倒3逆風

2024-07-26 07:29
拜登總統致函民主黨國會議員強調參選到底之後，不到兩周便因黨內五大團體出手而被迫退選。美聯社

華郵：民主黨五大團體出手讓拜登不得不結束參選

2024-07-23 09:10

超人氣

更多 >
這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡

這款咖啡別喝「100％有毒」可致中風或死亡
小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人

小鎮有16萬年薪工作 但應徵者皆買不起房而找不到人
巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高

巴奧／江旻憓奪金 香港發76萬美元獎金 全球最高
巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國

巴奧／中國女排奧運首秀 3比2扳倒衛冕冠軍美國
巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌

巴奧／工作人員突穿越場地「嚇到馬兒」中國選手名次暴跌