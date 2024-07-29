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從邊境政策到笑聲 川普加重抨擊賀錦麗

編譯陳韻涵／綜合報導
距離大選僅剩99天，川普加重批評賀錦麗，甚至調侃她的笑聲。(美聯社)
距離大選僅剩99天，川普加重批評賀錦麗，甚至調侃她的笑聲。(美聯社)

前總統川普經歷暗殺攻擊及民主黨換將後，調整競選策略重新出發，加強口頭攻訐民主黨對手、副總統賀錦麗

政治新聞網站Politico報導，川普與副手、俄亥俄州聯邦參議員范斯(J.D. Vance，前譯萬斯)27日晚在明尼蘇達州聖克勞德(St. Cloud)出席造勢活動，面對截然不同的政治局面；拜登總統退選，賀錦麗成為民主黨推定名人，震撼選情、搶占新聞頭條，抵消川普過去兩周博得的領先優勢。

目前距離大選僅剩99天，川普被迫面對新對手；他利用27日的集會測試一系列攻訐議題，從邊境、通膨、墮胎和犯罪等各方面批評賀錦麗，甚至調侃她的笑聲。

川普說：「我們現在有一個新的受害者，卡瑪拉(賀錦麗)。一個全新的受害者，她是個激進左派瘋子」，「撤銷警務預算」。

川普接著說：「三個月前，人們對她的評價非常糟糕，(媒體)簡直要殺了她。如今，媒體試圖將賀錦麗塑造為(英國已故首相)柴契爾夫人(Margaret Thatcher)。我不這麼認為，這不會發生。(鐵娘子)柴契爾夫人不會那樣笑，她有嗎？而如果她(賀錦麗)這麼做，她就不是柴契爾夫人。」

這說明拜登退選後對兩黨此次大選造成的影響，民主黨在短時間內積極向各界介紹賀錦麗，而川普及其盟友則努力探尋攻擊她的一致路線；共和黨人正努力調適與當初截然不同對手的競選策略，舊策略是針對81歲的拜登。

Politico報導指出，即使川普將攻擊火力轉向賀錦麗，卻也經常發現他又繞回攻擊拜登的舊路。

川普一如往常，描繪國家衰敗的晦暗政治前景，稱若賀錦麗在11月勝選，國家將遭受毀滅性打擊。

川普引述以色列占領區戈蘭高地(Golan Heights)27日遭黎巴嫩武裝團體「真主黨」(Hizballah)以火箭彈襲擊的事件，作為拜登和賀錦麗在外交政策上軟弱的案例。

川普說：「這就是當今以色列發生這種事的原因，這件事突然發生，令人震驚。川普的勝利將帶回橢圓辦公室的領導力、能力、常識和力量。我們(執政期間)沒有戰爭，我們沒有軍事衝突，回想一下。」

另在移民議題上，川普屢次抨擊賀錦麗並稱她為「邊境沙皇」(border czar)，這個詞源自共和黨人痛斥她與中美洲國家合作解決移民根源的任務，而民主黨人則試圖在此政策上與她保持距離。

川普 賀錦麗 拜登

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