總統大選倒數99天 賀錦麗讓民主黨重燃熱情 但關鍵州仍落後

賀錦麗短短一周募款金額高達2億元，而且66%捐款人是2024年度首次捐款。(路透)

政治網站Politico報導，7月28日(周日)距11月5日大選剩100天(離今天29日則只剩99天)，上周另值得銘記的是拜登 總統退選，把火炬傳給副總統賀錦麗 ；民主黨 感受到異常的樂觀氛圍，賀錦麗辦的募款會籌到大筆款項，另外她28日出現各大電視秀，民主黨突然之間充飽電力，一掃過去一個月只覺悲慘的頹喪。

全國民主黨津津樂道稱，一剎那之間總統選戰已改頭換貌；這一點是劇烈轉折；上個月民主黨對拜登的選情以及擊敗前總統川普的能力，都感到恐慌；6月下旬拜登與川普辯論，表現之差讓民主黨陷入數周的內鬥；數十名民主黨國會議員呼籲拜登退選，生怕拜登掛帥打選戰，不僅會讓川普再次當總統，還會讓民主黨對國會參、眾兩院、各州政府，都失去控制權。

明尼蘇達州長沃茲(Tim Walz)上有線電視新聞網「美國國情」(State of the Union)節目表示，拜登退選演說之後，民主黨突然新能量大爆發，自己27日參加勞工造勢，聲勢之大為過去15年來僅見。

雖說民主黨對選情變得較樂觀，但不容忽視的是賀錦麗並未領先。共和黨依然團結支持川普，而大多數民調結果仍指出：雖然兩人差距不大，川普仍在全國、關鍵州領先。拜登退選前，川普競選資金方面事實上已完趕上拜登，而且，即便拜登陣營支出是川普的六倍，他的支持度依然領先拜登。

只是，民主黨基層投入選戰突然積極得多。華爾街日報(WSJ)27日公布的民調指出，81%賀錦麗的選民表示，自己熱情支持她，相形之下7月稍早，同一家報紙對拜登支持者的民調，只有37%有那種感受。

這種熱情也轉化成獻金；賀錦麗自掛帥出征以來，已籌到2億元，其中三分之二是來自一生首度捐款的人；除了錢以外，17萬人已登記要當她的選戰志工。

有望當她副手的人選本周大舉參加電視節目，盛讚賀錦麗成為黨領袖，引發新的熱情。運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)上福斯周日新聞表示，坦白講選舉來到這種熱情程度，自己已經很久沒見到了。

伊利諾州長普立茲克(JB Pritzker)上美國廣播公司節目「本周」(This Week)表示，賀錦麗成為候選人，堪稱「勁量兔子」(Energizer Bunny為電池廣告，此處以長效電池喻賀錦麗精力充沛)，過去幾天無所不在，民主黨對此感到興奮，終於看到她出現在戰場州以及整個國家。