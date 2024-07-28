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大選倒數100天 賀錦麗1周狂吸2億元 66%首次捐款

編譯盧思綸／即時報導
2024年美國總統大選28日進入倒數100天，副總統賀錦麗8月料將獲得民主黨提名為總統候選人，屆時將正式對決共和黨籍前總統川普。(美聯社)
2024年美國總統大選28日進入倒數100天，副總統賀錦麗8月料將獲得民主黨提名為總統候選人，屆時將正式對決共和黨籍前總統川普。(美聯社)

2024年總統大選在當地時間28日正式邁入百日倒數，副總統賀錦麗自臨危受命成為民主黨最可能總統提名人以來，截至28日已經募款2億美元，其中多達66%來自新捐款者，更吸納17萬人加入競選志工行列。

而因應百日倒數，美國有線電視新聞網（CNN）也整理出從8月起至大選後的重要日程，其中最受矚目的不外乎8月民主黨全代會與賀錦麗公布副手人選，還有9月將見證賀錦麗首度以總統提名人在辯論台上對決川普，而11月5日選舉日登場，屆時將見證美國第47屆正副總統的確定人選。

8月

儘管民主黨人有志一同推選賀錦麗角逐白宮大位，黨內仍需要完成正式程序。民主黨代表將在8月1日至7日，搶在8月19至日22日全代會前，迅速行動敲定賀錦麗。

賀錦麗也將選定搭檔人選，CNN政治新聞記者哲勒尼（Jeff Zeleny）認為，應該不會拖到全代會前，很可能近期就會揭曉。

而川普副手范斯也將在8月迎來40歲生日，如果川范配勝選，范斯將是美國史上第3年輕的副總統。

9月

拜登退選前已經與川普說好在9月進行第2場電視辯論，由美國廣播公司新聞網（ABC News）於9月10日舉行。如今拜下賀上，川普提出可能不會參加由ABC主持的辯論，其競選團隊提議改由福斯電視台（Fox News）在9月17日辦理辯論，而照現在情況來看，民主、共和兩黨均對辯論躍躍欲試。

除此之外，第一次提前投票也將在9月開始。北卡羅萊納州將率先於9月6日發送郵寄選票，其他州也將在幾周後跟進。

另外，隨著9月開學，許多人回到學校與工作崗位，美國人可能會更加關注選戰。

其次，川普遭34項刑事重罪定罪的「封口費」案將在9月18日判刑。

10月

儘管正式選舉日在11月，但是大多數州都允許某種形式的提前投票，無論是透過郵寄或親自投票，而投票程序將在10月份加速。

此時，競選造勢也將更加聚焦在關鍵搖擺州。

11月

11月5日總統大選投票日正式登場。

總統拜登將在11月20日邁入82歲。

12月

之後選舉人團將在12月16日依照各州普選結果，投票給一組正副總統候選人。

2025年1月

美國國會需在2025年1月6日召開會議，宣讀並清點選舉人團投票結果。

2025年1月20日，美國國會就職典禮聯席委員會將於國會大廈舉辦就職典禮。

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