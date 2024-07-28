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大選倒數百日 川普、賀錦麗隔空互批「瘋狂」

「4年後你們就不用投票了」 川普籲基督徒投票：我們會搞定好一切

中央社／華盛頓28日綜合外電報導
前總統川普。 （路透）
前總統川普。 （路透）

美國共和黨總統候選人川普近日向一群保守派基督徒喊話，如果他們在11月大選投票給他，「4年過後，你們就不用再投票了，我們會搞定好一切」，但這番言論意涵為何尚不清楚。

保守派基督徒組織「轉折點行動」（Turning Point Action）26日晚間於佛羅里達州西棕櫚灘（West Palm Beach）舉辦活動，前總統川普（Donald Trump）出席並發表演說。

川普表示：「基督徒們，出來投票，就這一次，之後你們就不用再投了。再4年，你們知道嗎，一切都會整頓好，一切都會好起來，你們不必再投票了。」

川普還說：「我愛你們，基督徒。我是基督徒，我愛你們，出門吧，你們得出門投票。4年後，你們就不用再投票了，我們會搞定好一切，你們不需再投票。」

路透社報導，目前尚不清楚川普這番言論的意涵。

當被要求澄清川普的言論，川普競選團隊發言人史蒂文．張（Steven Cheung）並未直接回應，僅說川普「是在談論團結這個國家」。

華盛頓郵報（The Washington Post）報導，部分民主黨人認為川普的言論表明他計劃成為獨裁者，並暗示如果他贏得第2個總統任期，將終結美國的選舉。

美國今年總統大選很可能陷入膠著，川普26日的發言顯示，兩大黨於選戰期間都需激出各自的基本盤選民。在過去兩次總統大選，福音派基督徒都堅定支持川普。

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