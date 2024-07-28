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川普：若當選將把比特幣列為戰略儲備

中央社／華盛頓27日綜合外電報導
前總統川普。（路透）
前總統川普。（路透）

曾對加密貨幣持懷疑態度的共和黨候選人川普今天矢言，若在11月5日總統大選勝出，他將成為「力挺比特幣的總統」，這是他為了討好加密貨幣擁護者的最新舉措。

法新社報導，川普在田納西州舉行的比特幣大會上表示：「拜登－賀錦麗政府對加密貨幣和比特幣的打壓是錯誤的，這對我國非常不利。」

這位前總統將加密貨幣比作「100年前鋼鐵產業」的發展，並表示「比特幣象徵自由、主權，且不受政府的脅迫和控制」。

川普表示，如果他入主白宮，他不會允許美國政府出售其持有的比特幣，「這實際上將成為國家比特幣戰略儲備的核心」。

川普今天表示：「如果我們不接受加密貨幣和比特幣技術，中國和其他國家也會接受，他們將主宰這個市場，我們不能讓中國占據主導地位。」他說：「如果加密貨幣將界定未來，我希望它是在美國開採、鑄造和製造。」

路透報導，中國先前已禁止加密貨幣的交易及採礦活動，且嚴密監控跨境資金流動。然而，民眾仍持續在加密貨幣交易所買賣比特幣等虛擬貨幣，中國投資人也可以開設海外銀行帳戶購買加密資產。

川普發表上述言論後，比特幣價格先是下跌隨後反彈，最近一次報價為上漲0.94%來到6萬8182美元。

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虛擬貨幣 比特幣 川普

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