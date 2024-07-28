賀錦麗經濟學 喊話打造美國中產階級 最大挑戰是這點

副總統兼民主黨最有力總統提名人賀錦麗，23日參加威斯康辛州密爾瓦基造勢，喊話全力打造美國中產階級。（路透）

副總統兼民主黨最有可能的總統候選人賀錦麗 ，23日參加威斯康辛州密爾瓦基造勢，活動上擘劃「賀錦麗經濟學」（Kamalanomics）願景，除了有望延續拜登 任內經濟措施，更喊話上任後將「全力打造美國中產階級」，不過她最大的挑戰將會是：拆解川普 自詡為工人發聲的形象。

金融時報指出，賀錦麗日前出席密爾瓦基活動，向支持者喊話「任內將以打造中產階級為關鍵目標」。

拜登政府前、現任官員透露，賀錦麗可望延續拜登對國內製造業的投資，增補基礎建設、提出綠能激勵措施等。

另外，在經濟議題上屬於中間偏左的賀錦麗也很可能將多數重心放在「關懷經濟」（care economy），如增加兒童照護管道、有薪探親假與教育資助等，而這些都是拜登任內未能讓國會放行的施政願景。

報導也分析，賀錦麗已經表態擁護多數拜登任內受歡迎的施政規劃和立法成就，同時極力展現有別於對手川普的上任願景，同時又希望選民不會把對拜登任內物價飆漲的怒氣轉嫁到她身上。

更重要的是，賀錦麗可能確實比拜登本人更能說服選民，美國經濟其實在拜登治下擺脫了經濟大蕭條以來最嚴重的經濟衰退。

前白宮經濟顧問委員會首席經濟學家特茲奇（Ernie Tedeschi）指出，美國通貨膨脹在拜登眼皮底下飆漲，民眾一想到民主黨，可能就會聯想到通貨膨脹，但選民很可能不會像怪罪拜登那樣，去怪罪賀錦麗。

其次，倡議組織「羅斯福前進」（Roosevelt Forward）主席費麗莎王（音譯，Felicia Wong）預測，賀錦麗將更積極支持美國工會。

自從賀錦麗受到拜登欽點接棒、成為民主黨可能的總統候選人之後，首波造勢之一包含面對美國第二大教師工會的「美國教師聯盟」（American Federation of Teachers）。她在25日於德州休士頓的活動上表態，「要讓美國持續前進最理想的方法之一，是給予勞動者發聲管道，讓他們自由組織活動，捍衛集體談判自由，停止破壞工會」。

不過，賀錦麗眼下最大的挑戰，是要破解川普和共和黨人自詡為搖擺州勞動人民發聲的形象。

賀錦麗猛攻川普政策，包含讓有錢人和企業減稅、增加進口商品關稅與大規模遣送移民等，這些都可能傷害工人家庭。預料賀錦麗會堅守拜登的承諾，不對年收入40萬美元以下者加稅。