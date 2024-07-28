范斯舉民粹大旗 共和黨仍全力挺減稅
長期以來支持商業、致力於減稅且對貿易持開放態度的共和黨提名一位看起來與這些特徵不相符的范斯(JD Vance)為副總統，這是共和黨的改革嗎？
改革不僅是言詞，更與政策相關，在范斯和其他的共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、霍利(Josh Hawley)等一些人的民粹主義言論背後，共和黨的政策似乎與以往並無太大差異，除了貿易方面有顯著的不同。
范斯讚揚「勞工、工會、未加入工會的人」，而非大企業、跨國企業和「華爾街大亨」。
川普在范斯發表這番言論的隔日發表演說，內容不包含范斯對大企業的反感，他十度讚揚減稅。
如今在「國家保守派」和傳統供給面學派之間的緊繃關係中，共和黨在經濟方面最顯著的變化是，他們拒絕了跨國自由市場，但仍擁抱國內的自由市場。
州減稅
這在州層級方面尤其明顯，根據無黨派智庫Tax Foundation的資訊，自2021年以來，18個由共和黨州長和議會主導的州降低了最高所得稅稅率，只有一個民主黨州實施類似政策；五個共和黨州採用單一稅制度，數量比前一世紀還多；11個共和黨州削減公司稅率，僅一個民主黨州施行相關政策。
Tax Foundation的瓦札克(Jared Walczak)指出，過去三年削減稅率的州，比一個世紀以前首度徵收所得稅以來的任何一個類似時期都還要多，「那種對市場經濟更懷疑，因此對更高的稅持更開放態度的民粹主義，尚未在州首府出現。」
減稅vs.提高關稅
川普對經濟民粹主義的最大主張是反對自由貿易，他提議對中國進口徵收60%的關稅，對其他所有進口徵收10%關稅，這可能保護一些製造業勞工的工作或薪資，但有更多的勞工將為進口或國內替代品支付更高的費用，川普的關稅政策將使一般家庭的購買力降低2.7%。
他還建議將關稅帶來的更多收入用於支付所得稅減稅。
文化民粹主義
比起經濟方面，共和黨的民粹主義更偏向文化面向。
國家保守派對大企業的主要不滿出自大企業採取的進步派主張，如多樣性、氣候變遷，或審查保守派的聲音。
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