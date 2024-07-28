范斯舉民粹大旗 共和黨仍全力挺減稅

共和黨副總統候選人范斯主張減稅與高關稅。(美聯社)

長期以來支持商業、致力於減稅且對貿易持開放態度的共和黨 提名一位看起來與這些特徵不相符的范斯 (JD Vance)為副總統，這是共和黨的改革嗎？

改革不僅是言詞，更與政策相關，在范斯和其他的共和黨聯邦參議員魯比歐(Marco Rubio)、霍利(Josh Hawley)等一些人的民粹主義言論背後，共和黨的政策似乎與以往並無太大差異，除了貿易方面有顯著的不同。

范斯讚揚「勞工、工會、未加入工會的人」，而非大企業、跨國企業和「華爾街大亨」。

川普在范斯發表這番言論的隔日發表演說，內容不包含范斯對大企業的反感，他十度讚揚減稅。

如今在「國家保守派」和傳統供給面學派之間的緊繃關係中，共和黨在經濟方面最顯著的變化是，他們拒絕了跨國自由市場，但仍擁抱國內的自由市場。

州減稅

這在州層級方面尤其明顯，根據無黨派智庫Tax Foundation的資訊，自2021年以來，18個由共和黨州長和議會主導的州降低了最高所得稅稅率，只有一個民主黨州實施類似政策；五個共和黨州採用單一稅制度，數量比前一世紀還多；11個共和黨州削減公司稅率，僅一個民主黨州施行相關政策。

Tax Foundation的瓦札克(Jared Walczak)指出，過去三年削減稅率的州，比一個世紀以前首度徵收所得稅以來的任何一個類似時期都還要多，「那種對市場經濟更懷疑，因此對更高的稅持更開放態度的民粹主義，尚未在州首府出現。」

川普對經濟民粹主義的最大主張是反對自由貿易，他提議對中國進口徵收60%的關稅，對其他所有進口徵收10%關稅，這可能保護一些製造業勞工的工作或薪資，但有更多的勞工將為進口或國內替代品支付更高的費用，川普的關稅政策將使一般家庭的購買力降低2.7%。

他還建議將關稅帶來的更多收入用於支付所得稅減稅。

文化民粹主義

比起經濟方面，共和黨的民粹主義更偏向文化面向。

國家保守派對大企業的主要不滿出自大企業採取的進步派主張，如多樣性、氣候變遷，或審查保守派的聲音。