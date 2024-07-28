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拜登退 賀錦麗上 新民調支持度緊咬川普

編譯潘勛／綜合報導
拜登退選，副總統賀錦麗接棒為民主黨準總統候選人，最新民調顯示，比起拜登，賀錦麗民調正在上升。圖為賀錦麗27日抵達馬里蘭州安德魯空軍基地，向歡迎者揮手。(美聯社)
拜登退選，副總統賀錦麗接棒為民主黨準總統候選人，最新民調顯示，比起拜登，賀錦麗民調正在上升。圖為賀錦麗27日抵達馬里蘭州安德魯空軍基地，向歡迎者揮手。(美聯社)

根據三項主要新民調指出，賀錦麗副總統成為民主黨總統準提名人以來，聲勢已逼近共和黨提名人川普；民調另指出，自拜登總統21日退選以來，選情變化極大，拜登原本微幅落後給川普，幾個月來落後差距擴大，但拜退賀上之後，選情現已改觀。

Politico政治網站27日報導，川普仍微幅領先賀錦麗，只是選情現已拉近，與拜登與川普第一次辯論之後，完全不同。拜登民調只落不增。

本周，紐約時報與錫耶納學院(Siena College)民調指出，川普僅領先賀錦麗1個百分點；華爾街日報(WSJ)民調指川普贏2個百分點；有線電視新聞網(CNN)民調稱川普領先3個百分點；三項民調均指出，選情均由拜、川第一次辯論後，川普領先拜登6個百分點，變得緊繃。

單看民調，很難評估川普逃過刺殺後民意的轉變，還有他挑選聯邦參議員范斯(JD Vance)當他競選搭檔、共和黨開完全國代表大會後，聲勢是否大振。

但更深層觀察會發現一些跡象，川普逃過刺殺後，選民的看法有所不同；與此類似的是交叉比對顯示，賀錦麗已拉近與川普之間的差距，在傳統民主黨支持團隊中表現強勁，遠優於拜登。

最新民調數據可簡化為五點：

第一是賀錦麗開始重建更為傳統的民主黨支持聯盟；民主黨換總統候選人，對全體選民都有漣漪效應，至少一開始，傳統支持該黨的選民已回流。

第二是賀錦麗要取得當選總統的270張選舉人票，管道要比拜登來得多；拜登只能仰仗鐵鏽帶勝選，而賀錦麗在非裔及拉美裔選民中表現更佳，甚至可以扭轉陽光帶的選情。

川普受歡迎程度為近四年來最高，三項民調均指出，川普逃過刺殺、共和黨開完全代會，川普的看好度處於或逼近史上新高。

拜登宣布退出極受歡迎。他決定退出選舉，贏得兩黨及獨立選民的讚美；諷刺的是民主黨人對此更為熱情，而共和黨是出於普遍討厭拜登才歡迎他退出。

不靠兩黨的獨立候選人小羅伯‧甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)，因為民主黨的換將、川普聲勢的拉抬，再加上他自己的失策，目前民意支持度已呈自由落體下跌。

川普 拜登 民調

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