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川普與范斯明州造勢 想拉攏「鐵鏽帶」選民

編譯盧炯燊／綜合報導
共和黨總統候選人川普26日晚在佛州保守派團體發表演講，呼籲基督徒選民支持他。(美聯社)
共和黨總統候選人川普26日晚在佛州保守派團體發表演講，呼籲基督徒選民支持他。(美聯社)

共和黨總統候選人、前總統川普27日晚上聯同競選搭檔范斯(JD Vance)在關鍵州明尼蘇達州舉行造勢集會，期望扭轉明州傾向民主黨的勢頭。

就在26日(周五)晚上，川普在佛羅里達州一場保守派基督教活動中說，如果他在11月當選，他們「將不再需要投票」。他懇求基督徒「就在這次」投票來拯救美國，這樣他就能以壓倒性優勢贏得總統選舉，「規模太大了，他們無法再操縱」。該峰會由保守派倡導組織「轉折點行動」(Turning Point USA Believers' Summit)在佛州西棕櫚灘主辦。

在社群媒體上，一些人對川普的言論表示擔憂，擔心這些言論暗指威權主義，並可能被解讀為「如果他贏得選舉，他就不會下台。」播客艾莉森·吉爾發帖稱，「民主出現危機。這不是演習」，並附上了一張展示川普向基督徒傳達信息的圖片。

在明尼蘇達州地方電台KTSP的27日報導指，最新KSTP/SurveyUSA民意調查，民主黨的新總統候選人賀錦麗受到大多數正面報導的浪潮中，以50%比40%的優勢明顯領先共和黨總統人川普。報導同時指目前對賀錦麗都是正面報導，但這種情況能否持久，則是未知。

在2016年的選舉，川普在明州僅以1.5個百分點敗給喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)；4年後的2020年，民主黨在明州的優勢進一步擴大，拜登以超過7個百分點擊敗川普。

今年5月，川普在在明州首府聖保羅(St. Paul)一個籌款活動上，聲稱自己可以贏得明州，並呼籲明州東北部的鐵鏽帶選民予以支持，期望大量的藍領及工會工人能夠轉向共和黨。

因此在正式成為候選人後，與在中西部有選民基礎的范斯一起到明州造勢，目的明顯是期望吸引包括明州在內鐵鏽帶選民。

造勢集會是在聖克勞德(St. Cloud)赫伯布魯克斯國家冰球中心(Herb Brooks National Hockey Center)舉行，經過槍擊事件後，川普的造勢活動均在室內舉行，在明州也不例外，不過川普在造勢集會前在社媒貼文表示，他會安排戶外停留，且說特勤局已同意加強維安。對此特勤局未有透露細節。

川普的演說主要集中在給藍領工人創造就業機會。

川普競選團隊已開始攻擊賀錦麗，全國信息總監拉維特(Karoline Leavitt)說，拜登/賀錦麗政府的表現是如此災難性，民主黨陷入如此混亂，不僅川普在每個傳統的戰場州都處於領先地位，在明州、維吉尼亞及新澤西等長期藍州也是這樣。

但賀錦麗的明州競選團隊信息總監拜勒(Lexi Byler)則說川普與范斯，跟明州人民的價值觀嚴重不一致，他們今年不會贏得該州。

川普 明州 賀錦麗

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