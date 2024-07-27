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賀錦麗副手 國會山莊報：亞利桑納參議員凱利有望出線

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賀錦麗副手 國會山莊報：亞利桑納參議員凱利有望出線

中央社／華盛頓27日電
亞利桑納州參議員凱利。（歐新社）
亞利桑納州參議員凱利。（歐新社）

副總統賀錦麗接棒拜登參選總統後，急尋副手迎戰11月大選。媒體今天報導，曾任海軍及太空人亞利桑納州參議員凱利（Mark Kelly）有望出線。凱利去年首度訪台，行程包括拜訪台積電總裁魏哲家。

「國會山莊報」（The Hill）指出，凱利背景獨特，在搖擺州亞利桑納州人氣也旺。他已收到身家背景審查的資料，成為少數獲考慮擔任副手的人選之一。

凱利2020年於特別選舉中首次贏得參院席次，以完成已故共和黨大老馬侃（John McCain）的剩餘任期，2022年連任。

觀察人士表示，凱利在搖擺州表現出色的能力，證明他的政治才能，這可能在亞利桑納州以外的關鍵州也會奏效。

根據他在參院網站上的簡歷，凱利曾在海軍服役，參加波斯灣戰爭期間的「沙漠風暴」（Operation Desert Storm）行動下的數十次任務，1996年成為美國航空暨太空總署（NASA）太空人，共出過4次太空飛行任務，2011年退休。

凱利訪台時，美國在台協會（AIT）在IG刊文介紹他的經歷，包括累計在太空中飛行了54天，他也是「奮進號」（Endeavour）太空梭最後一趟任務的指揮官，並於2023年5月6日榮登美國太空人名人堂（U.S. Astronaut Hall of Fame）。

凱利本人則於自介影片中說，訪台是為了解台灣絕佳的貿易及投資機會，「無論是對美國公司，還是在美國的台灣公司都不可多得，尤其是亞利桑納的公司」；期待能深化美台關係。

民主黨操盤手格羅德斯基（Matt Grodsky）對「國會山莊報」表示，凱利的背景使他能夠就軍事、國家安全和外交政策發表意見，這是其他副手人選無法比的，還可能吸引其他票源。

凱利對圍繞自己的「副總統猜猜樂」不以為然，但並未排除接受賀錦麗邀請擔任副手的可能性。

分析指出，凱利身為邊境州的參議員，在處理邊境安全議題時處於獨特地位。他曾在參院民主黨及共和黨支持下推動移民法案。這項立法一度有望推進，但在前總統川普反對，稱其為「即將發生的災難」後胎死腹中。

在共和黨猛打賀錦麗（Kamala Harris）邊境政策失靈下，民主黨顧問金錫（Adam Kinsey）認為，凱利來自邊境州的背景，給了他以「內行人」發表權威意見的機會。

川普（Donald Trump）遇槍擊後聲勢大漲，凱利的妻子吉佛茲（Gabby Giffords）也是政治暴力的受害者。

2011年一名歹徒企圖暗殺當時擔任亞利桑納州聯邦眾議員的吉佛茲，開槍掃射，造成6人死亡18人受傷，吉佛茲頭部中彈，在積極復健後恢復行走和說話能力，後來雖卸下國會職務，仍和丈夫不遺餘力的推動槍枝管制。分析指出，這也給凱利就相關議題發言的話語權。

不過，如果凱利當選，他將離開參院，這需要州長任命一人臨時替補，並於2026年舉行特別選舉，共和黨可能有機會獲勝。這對於參院中擁有微弱多數的民主黨來說，非常不妙。

但凱利可能仍被認為是當前的最佳人選。他吸金功力強大，2022年競選期間募得約9000萬美元。

除了凱利，賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、北卡州長庫伯（Roy Cooper）及肯塔基州州長貝希爾（Andy Beshear）也是媒體點名的副手人選。

▼收聽一洲焦點播客版(Podcast)：

太空人 參院 亞利桑納州

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