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故意施壓？拜登速挺賀錦麗接棒選總統 遭爆目的「報復歐巴馬」

編譯周辰陽／即時報導
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）
總統拜登（右）與前總統歐巴馬（左）3月連袂參加紐約市的募款活動。資料照片。（美聯社）

拜登總統21日上社群媒體平台「X」宣布退選，隨即表態支持副總統賀錦麗接棒。紐約郵報26日獨家報導，拜登陣營內部有謠言在流傳，稱拜登迅速力挺賀錦麗是報復施壓他違心放棄連任的黨內重要領導人，其中包括了前總統歐巴馬

一位接近拜登家族的消息人士宣稱，歐巴馬曾告訴拜登，讓民主黨的黨代表在8月芝加哥全代大會決定新的候選人。該消息人士表示，「這是喬一個大大的去你的（big f–k you）。 喬說，『如果我出局，那我就支持她』」。

據報導，內部人士之間的議論認為，拜登視此為他對下台維護一定控制權的最後途徑。一位消息靈通的民主黨消息人士表示，聽說過同樣的說法，並稱歐巴馬、眾院前議長裴洛西與參院領袖舒默希望舉行「迷你初選」，而歐巴馬認為賀錦麗不會勝出。

多位消息人士告訴紐郵，歐巴馬曾希望亞利桑納州聯邦參議員暨前太空人凱利（Mark Kelly）在全代會「成為總統候選人」。有民主黨消息人士透露，拜登支持賀錦麗是「喬真的在背後捅了歐巴馬和裴洛西一刀，因為他們讓他退選」。

另一位資深華府內部人士透露，拜登計畫在賀錦麗的選戰發揮積極作用，「這讓拜登能夠以經驗更豐富的國政能手身分保持影響力，對她將是好事，代表她的選戰不會由一幫狹隘的顧問操盤」。

前述消息靈通的民主黨消息人士表示，歐巴馬和拜登之間長期存在「一觸即發的緊張關係」。這段關係起源於2015年，據報歐巴馬說服拜登，不要在2016年總統大選出馬，讓前國務卿柯林頓有機會入主白宮，此事之後一直是兩人之間的障礙。拜登稍後告訴紐約時報，歐巴馬「沒有鼓勵」。

歐巴馬跟妻子米雪兒26日正式支持賀錦麗。紐郵報導指出，消息人士稱拜登家族內部的看法是歐巴馬希望讓拜登退選，而影星喬治．克隆尼投書紐時則是計畫的一環。至於今後的選戰，接近拜登家族的消息人士宣稱，歐巴馬對賀錦麗沒有什麼信心，「歐巴馬知道她就是無能，這位邊境沙皇從未視察過邊境，卻說所有移民都應該享有醫保，她無法穿越前面的地雷」。

紐郵致電民主黨全國委員會、歐巴馬與拜登的辦公室，均未得到回應。

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拜登 歐巴馬 賀錦麗

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