學者談川普防衛費說 籲事涉戰爭應謹慎發言

前總統川普。(路透)

川普 之前說台灣應該付美國「防衛費」持續引發討論。美國學者歐漢倫26日表示，歷史上領袖對承諾發出混亂的訊息時，常引爆戰爭，因此若涉及戰爭的議題，言辭非常重要，川普需要更謹慎。

共和黨總統候選人川普（Donald Trump）在先前刊出的「彭博商業周刊」專訪中談到美國經濟與台灣等議題，指台灣拿走晶片 生意，若要保衛半個地球外的島嶼，存在實際困難度，希望台灣向美國支付防衛的費用（pay us for defense）。

布魯金斯研究所（Brookings Institution）研究員歐漢倫（Michael O'Hanlon）在美國「國會山莊報」（The Hill）的投書中提到，這些訪談內容聽起來像是川普一貫的誇張言論。在美國政治進程中，因為這些言論是在幾週前說的，可能也已經大半被忘了。

「然而，在亞洲，這些言論不會很快被遺忘。」

歐漢倫說，川普經常抨擊北大西洋公約組織（NATO）成員國沒有支付應負擔的軍費，同樣也抨擊南韓。但針對台灣的言論更嚴重。

他說，對台灣，美國長期以來試著維繫微妙的平衡路線，有人叫「戰略模糊」，有人稱「雙重嚇阻」。無論如何，這種平衡難以維持又脆弱。

歐漢倫表示，總統拜登至少4度表態願意出兵保台，但官方政策仍然刻意保持模糊。原因在於美國不希望台灣覺得可以宣布獨立並用力推進這個議題。美國試圖用同樣的政策來嚇阻中國。

歐漢倫說，在這種情況下，一位美國前總統輕描淡寫對台承諾，可能會讓北京的領袖對自己疑心的事信以為真

，也就是中國對台灣的興趣（或利益）遠遠大於美國的興趣，「而最終，我們可能會在一場危機中展現不出堅決果斷」。

「歷史告訴我們，在全球舞台上這樣運作是非常危險的。」當領袖對其承諾發出混雜的訊息時，經常會發生戰爭。往往在侵略一方攻擊之後，這些領袖才意識到他們會協助防衛一個既有利益或一個盟友。

歐漢倫說，考量到川普對中國的不滿和憤怒，不管川普之前說了什麼，他很可能不會無視中國對台灣的攻擊。

他以二戰為例指出，納粹頭子希特勒（Adolf Hitler）認為英國和法國會讓他在奧地利和捷克斯洛伐克（於1993年1月1日成為捷克共和國及斯洛伐克共和國兩個獨立國家）等地胡作非為，違反凡爾賽條約重新武裝德國 。

當時綏靖派人物英國首相張伯倫（Neville Chamberlain）簽署慕尼黑協定，割讓捷克領土予德國，導致德軍大舉入侵歐陸。

歐漢倫指出，希特勒隨後過度解讀自己的機會並擴大野心，最終將英國和法國捲入戰爭。因此，在戰爭與和平的議題上，言辭非常重要。川普需要更加謹慎。

哈佛大學國際關係教授華特（Stephen Walt）26日在「外交政策」（Foreign Policy）雜誌發表長文批評川普及副手范斯（J.D. Vance）時，同樣提到川普這番對台言論。

華特寫道，川普將中國視為長期挑戰美國利益的國家，這幾乎跟大家一樣，但問題在於他對中國的政策充滿矛盾。

他說，川普執政時退出跨太平洋夥伴協定（TPP），非常不利美國維持在東亞的經濟影響力，使亞洲國家更難給予美國所要求的支持。

華特指出，川普質疑在中國攻擊台灣的情況下，美國是否應該支持台灣。川普這種讓中國更容易改變亞洲現狀、還可能控制全球最先進晶片製造商的路線，與他想要制衡北京的意圖難以調和。