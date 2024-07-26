3媒體新民調：戰場州賀錦麗緊追川普 威州打平

賀錦麗接棒才幾天，民調聲勢已經與川普不相上下，出乎共和黨的預料。(美聯社)

三家媒體的最新民調 顯示，民主黨總統候選人改由副總統賀錦麗 (Kamala Harris)出戰後拉近與前總統川普的差距，多個戰場州的支持率都比拜登 更高；此外年輕選民及非白人選民也更支持賀錦麗，川普將面臨激烈競爭。

國會山莊報(The Hill)與愛默生學院民調(Emerson College Polling)25日發布調查結果，川普支持率在幾個戰場州僅以微弱優勢領先：亞利桑納州為49%比44%、喬治亞州為48%比46%、密西根州為46%比45%、賓州為48%比46%，威斯康辛州則以47%戰成平手。而除了亞利桑納州以外的支持率，差距都在調查誤差值內，意味著大多數搖擺州對決中，賀錦麗都有機會打成平手。

賀錦麗在每個搖擺州的支持率都明顯勝過拜登，喬州贏5個百分點、亞利桑納州和威州贏4個百分點、密州和賓州贏3個百分點；其中年輕選民更為明顯，與7月稍早的拜登民調相比，她在亞利桑納州支持率增加16個百分點、喬州增加8個百分點、密州增加5個百分點、賓州增加11個百分點、威州增加1個百分點。該報24日下午匯總的全國民調顯示川普以48%比46%領先賀錦麗。

國會山莊報25日發布民調，川普支持率在幾個戰場州僅以微弱優勢領先。(路透)

紐時民調 川48%、賀47%

紐約時報與謝納學院(Siena College)也於25日發布民調，川普總體支持率只微勝賀錦麗(48%比47%)。賀錦麗支持率增幅大超川普，46%的登記選民對她有好感，高於2月時的36%；且這超越拜登自2022年9月後所有紐時民調的支持率，當時是拜登最後一次在紐時民調中領先川普。拜登在年輕、非裔、西班牙裔和低投票率選民出現明顯弱點，但賀錦麗在此拉回支持度，年輕(18至29歲)選民和拉丁裔選民中的支持率比拜登在今年的任何民調都好。

網路新聞網站Axios與Generation Lab的民調同樣顯示此傾向。以18歲至34歲的受訪選民來看，拜登對川普支持率為53%比47%，拜登領先6個百分點；但若是賀錦麗對川普則為60%比40%，賀錦麗大贏20個百分點。45%的年輕人表示他們對賀錦麗非常有好感或有些好感，對拜登持相同觀感的比例僅33%、川普為34%。

(影音製作：何卓賢 訂閱世網YouTube看更多新聞影音)