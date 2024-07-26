意外失關注 川普陣營想搶回媒體版面

紐約時報報導，副總統賀錦麗接棒拜登總統參選獲媒體連日大量報導，前總統川普陣營開始想辦法吸引注意搶版面。(路透)

紐約時報25日報導，拜登 總統宣布退選之後，媒體連續幾天大量報導副總統賀錦麗 接棒參加大選，有關前總統川普 的新聞相對變少，向來一舉一動都獲得電視、報紙及網路媒體廣泛報導的川普，與盟友開始吸引注意搶版面。

報導指出，拜登宣布退選之後連續三天，川普陷入幾乎沒有見諸媒體報導的罕見處境；川普團隊對於拜登退選並不是沒有準備，但對於拜登果真退選則感到意外。某些川普顧問原本以為，有愛爾蘭血統的拜登過於固執、「過於愛爾蘭」(too Irish)，絕對不會屈服於壓力而退出與厭惡至極的對手競爭，而且拜登覺得自己是能擊敗川普的最佳人選。

拜登退選之後，民主黨方面迅速拍板接棒人選，川普陣營頗為措手不及。川普幕僚原以為即使拜登退出選舉，民主黨至少也要花上幾周，經過一番混亂才能在有心於全國政治舞台追求更上一層樓表現者當中搞定人選，但民主黨高層卻在24小時之內大致敲定由賀錦麗出馬，幾乎沒有遭遇阻撓。

賀錦麗獲得民主黨陣營不同派系背書，取得能夠避免挑戰的足夠黨代表票數，很快便在電視上對川普展開抨擊。

報導指出，川普對於情勢逆轉感到憤怒，覺得不公平；川普抱怨道，之前面對拜登已經投入大量時間與金錢，現在被民主黨害得必須針對新的對手一切重來。

過去幾天，川普一直設法重新登上媒體版面。川普競選團隊向聯邦選舉委員會(Federal Election Commission)投訴指出，拜登連任選舉募得款項不應移交賀錦麗使用，川普競選團隊23日致函全國三大電視網指出，拜登24日晚間發表電視演說，電視台應該為川普提供相等時間的報導。

接近川普人士表示，川普與盟友對於賀錦麗做出的種族、性別攻擊可能太超過，恐怕在婦女與其他選民之間引起反效果。前眾院議長麥卡錫(Kevin McCarthy)與現任眾院議長強生(Mike Johnson)都曾勸告共和黨同僚，不要以「多元、公平及包容」(diversity, equity and inclusion，DEI)雇用給賀錦麗扣帽子，但某些黨內人士充耳不聞。

共和黨選舉策略專家唐納文(Liam Donovan)表示：「共和黨人都不喜歡賀錦麗，但如果他們想要說服全國其他人民，就要有協調一致的訊息。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點