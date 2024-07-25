川普與小甘迺迪數度交談 出現提議…讓他掌衛生部

前總統川普(左)與獨立候選人小羅勃．甘迺迪(右)。(美聯社)

美國廣播公司(ABC)24日報導，多名消息人士指出，前總統川普 與獨立參選人小羅勃．甘迺迪(Robert F. Kennedy Jr.)本月在幾天內數度交談，包括共和黨 全國代表大會(Republican National Convention)舉行期間在密爾瓦基碰面，討論川普如果二度執政，可為小羅勃．甘迺迪安排哪些政府職務。

兩名知情人士說，談話之中出現的提議之一，是讓小甘迺迪掌理衛生部。

小甘迺迪出身傳奇政治世家甘迺迪家族，對疫苗向來持懷疑態度。

消息來源透露，川普與小甘迺迪在密爾瓦基會面，討論結果並未達到讓小甘迺迪願意退出選舉並且改為川普背書的程度，這場會議只是「非正式」(informal)、「隨意討論」(free flowing)的性質。

一名消息人士說，川普在賓州遭遇槍手暗殺未遂的當天晚間便與小甘迺迪通電話，兩人在電話中約定數日內要在密爾瓦基碰面。

熟悉小甘迺迪的兩名消息人士說，小甘迺迪同意與川普見面是想要促進國家團結。

消息人士說，小甘迺迪過去約一年來一直嘗試與民主黨 高層接洽，討論如何讓民主黨「找回根基」，但接觸結果並不成功。

小甘迺迪原本參加民主黨總統初選，2023年10月改為獨立參選。

小甘迺迪的競選副手、華裔律師妮可‧夏納翰(Nicole Shanahan)發表聲明說，知道小甘迺迪與川普的討論，並且予以支持。