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從拜登演說看出健康端倪？醫生揭2警訊是帕金森氏症前兆

編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)
美國總統拜登稍早發表全國電視演說。(路透)

拜登總統稍早發表全國電視演說，是21日宣布退選以來，首次向外界發表公開談話，由於其健康狀況一直是外界關注焦點，醫生們觀看演說後評估，拜登眨眼次數越來越低，可能是帕金森氏症的早期症狀之一。

每日郵報報導，拜登今次演說僅11分鐘，且完全看著提詞機朗讀，因此很難對他的身心狀況做出明確評估，但美國維吉尼亞州神經學家溫特（W. Chris Winter）發現，拜登有眨眼次數較低的問題。

溫特表示，「我計算了演說前美國廣播公司（ABC）記者和來賓的眨眼次數，結果發現頻率是每分鐘30到60次之間。」但拜登平均每分鐘眨眼不到10次，遠低於大多數人平均每分鐘15至20次的頻率，而眨眼次數低可能是帕金森氏症的早期症狀。

此外，講話小聲也是帕金森氏症的另一個警訊。拜登在演說中說話很小聲，因此工作人員刻意調高麥克風音量，導致收音收到許多背景音。

溫特表示，整體來說拜登表現很好，他坐著且自信演說，聲音抑揚頓挫，雖然不確定這是否能證明什麼，但至少能肯定狀況沒有惡化，「如果這發生在3周前，沒有人會對拜登失去信心」。

拜登

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