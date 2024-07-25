川普火力全開 批賀錦麗「激進左派瘋子」

川普今天對賀錦麗發動一連串攻擊，稱她為「激進左派瘋子」。(美聯社)

民主黨在總統大選前3個多月陣前換將，川普 24日在副總統賀錦麗 接替總統拜登 出征以來的第一場造勢活動上，對賀錦麗發動一連串攻擊，稱她為「激進左派瘋子」。

法新社報導，共和黨籍總統候選人川普在一場演說中，以賀錦麗（Kamala Harris）對墮胎議題的立場為由，宣稱賀錦麗支持「處決」嬰兒，還說「她是個激進左派瘋子，會毀滅我們的國家」。

川普在北卡羅來納州的集會上表示：「她想要在懷孕第8、9個月的時候墮胎，這對她來說沒什麼大不了，就在出生前甚至出生後處決嬰兒。」

他對群眾說：「我們不會讓這種事情發生。」

拜登日前做出歷史性決定，放棄競選連任後，59歲的賀錦麗在拜登的支持下踏上競選之路。

78歲的川普先前一再緊咬81歲拜登的年齡問題，但如今他自己反而成了美國史上年紀最大的總統候選人，不得不因此改變攻擊策略。

川普稱賀錦麗是「拜登每一個災難背後的極端自由主義驅動力」。

他聲稱賀錦麗想要「在懷孕第8、9個月的時候墮胎」，以及「就在出生前甚至出生後處決嬰兒」。

川普還說，民主黨大老們是拜登決定退選的幕後主使，並指控賀錦麗掩飾拜登「心智上的不適任」。

白宮稍早否認曾在拜登決定退出選戰前，掩飾任何拜登健康狀況可能走下坡的情況。

拜登上個月與川普辯論時出現災難性表現而面臨壓力，民主黨人經歷了數週的動蕩後，賀錦麗的候選資格在黨內激起熱情。