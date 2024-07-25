賀錦麗挑誰當副手？全代會黨代表青睞賓州州長夏皮洛

賀錦麗的副手名單正在縮小，媒體目前推測賓州州長夏皮洛最有可能。（美聯社）

副總統賀錦麗 代表民主黨 在11月大選迎戰前總統川普，應該挑誰擔任副手？紐約時報 本周訪問即將參加民主黨全國代表大會(Democratic National Convention)的全國各地251名黨代表，賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)最受青睞，其次為亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)。

根據統計，在來自34州與波多黎各的共計251名黨代表當中，40人認為賀錦麗應該挑選夏皮洛擔任副手，28人認為凱利應該出任賀錦麗副手。

賀錦麗（右）的副手名單正在縮小，媒體目前推測賓州州長夏皮洛（左）最有可能。（路透）

另外，23名黨代表青睞的副手人選是肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)，密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)與北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)則各自獲15名黨代表支持，運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)有13名黨代表支持，8名黨代表支持伊利諾州州長普立茲克(JB Pritzker)，4名黨代表支持加州州長紐森(Gavin Newsom)。

新聞周刊(Newsweek)分析，8月19日訂於芝加哥揭幕的民主黨全代會將有3000多名黨代表參加，251人的抽樣相對較少。賀錦麗已獲得1976名黨代表支持代表民主黨參加2024年大選。

紐約時報報導，某些黨代表說，擔心賀錦麗身為非洲裔女性，在幾個搖擺州恐怕不容易勝出。

田納西州黨代表、田州州參議員艾克巴瑞(Raumesh Akbari)表示，許多民眾仍有偏見：「只因為賀錦麗身為非洲裔女性，便不願意給她機會」。

8月7日前決定

如果賀錦麗是角逐總統候選人的唯一人選，民主黨全國委員會(Democratic National Committee)計畫8月1日透過網路進行網路唱名表決，一旦表決通過賀錦麗便可以在8月7日前決定副手。有意爭取民主黨提名者必須在25日到27日晚間6時之前宣布，並在30日之前獲得300名黨代表連署，但來自同一州的黨代表不得超過50人。

民主黨全委會官員說，提名規則與程序可能遭遇法律挑戰，但有堅強法理基礎支持。