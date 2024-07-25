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大笑、跳舞…賀錦麗「迷因」吸粉 網路戰力意外強大

編譯季晶晶／綜合報導
賀錦麗咯咯的笑聲和出色的舞技，被網民製作許多迷因和梗圖，意外吸引一大批年輕選民的關注。圖為賀錦麗（右）與先生任德龍（左）在嘻哈50年活動上共舞。（美聯社）
賀錦麗咯咯的笑聲和出色的舞技，被網民製作許多迷因和梗圖，意外吸引一大批年輕選民的關注。圖為賀錦麗（右）與先生任德龍（左）在嘻哈50年活動上共舞。（美聯社）

這兩天，全球關注焦點都在賀錦麗對戰川普有幾分勝算。

根據美國媒體，想打贏選戰，以前比候選人的親和力，現在更重要的特質是候選人能否讓選民「記得住」。

川普今年高齡78歲，比起「垂垂老矣」的拜登只小三歲，卻還能吸粉，主要是川普誇張的臉部表情和肢體語言，以及隨口說的俏皮話，很容易製成梗圖（或迷因圖，meme），在網路上發酵。

所以，拜登決定退選讓賢，由賀錦麗披掛上陣，對深恐共和黨橫掃國會「整盤端走」的民主黨真是一大幸事——他們終於有了一位候選人，能在網路世界與川普一較高下。

賀錦麗咯咯笑的模樣、活力滿滿的舞姿、出名的「椰子樹梗」（她提及她母親說，人不是憑空從椰子樹上掉下來的，語畢爆出魔性笑聲），以及她常說的座右銘「未來不該被過去束縛」，以前就有人剪輯上傳網路，這幾天被翻找出來後，全網暴紅。

儘管川普給她安了個「起笑錦麗」的外號，但民主黨人發現⋯⋯正是這樣的賀錦麗，讓原本是「兩個老男人比誰更老」的無趣選戰突然變得很有梗。

不管同不同意賀錦麗的政策立場，她現在看起來真的是個很有趣的總統候選人。新聞網站VOX評論，賀錦麗展現出塑造網路「迷因」文化的能力：她超越了政治，成為一個清晰可辨認的文化品牌。

經常在鏡頭前開懷大笑的賀錦麗，意外吸引了一批年輕選民的關注。（歐新社）
經常在鏡頭前開懷大笑的賀錦麗，意外吸引了一批年輕選民的關注。（歐新社）

德拉瓦大學22歲大四學生Ryan Long剪輯出來的賀錦麗短片很受歡迎。他說，「她是TikTok世代的完美候選人。她在YouTube上面大笑和跳舞的影片檔案實在太多」，相較於拜登陣營打選戰沒激起一星半點的火花，賀錦麗是強烈的對比。他讚許賀錦麗「注入新能量，以及改變的可能」。

有趣之處在於，這些並不是賀錦麗競選團隊刻意為之的成果。

早在去年12月，共和黨全國大會（RNC）就剪輯出一段四分鐘的影片，將賀錦麗每次說「不被過去束縛」的內容拼接起來，結果反覆播放後，卻適得其反地為賀錦麗做了行銷，她的網路聲勢暴衝。網友嘲笑「發布那段影片的RNC工作人員現在被處決了」。

總統候選人通常很樂意支付數百萬美元，只為創造出一個能廣泛傳播的行銷噱頭，此事可遇而不可求，沒人能保證成功。但這一次，賀錦麗說不定能一路燦笑登上大位。

賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)
賀錦麗在拜登退選後披掛上陣，讓美國總統大選呈現出新局面。(路透)

賀錦麗 川普 拜登

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