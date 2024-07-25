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擊敗川普？賀錦麗團隊公布104天勝選策略

記者顏伶如、記者張文馨／綜合報導
賀錦麗的競選團隊為她擬出一個104天的勝選策略，24日她按行程到印第安那州造勢，沒有出席以色列總理內唐亞胡在國會的演講。（路透）
賀錦麗的競選團隊為她擬出一個104天的勝選策略，24日她按行程到印第安那州造勢，沒有出席以色列總理內唐亞胡在國會的演講。（路透）

華盛頓郵報與「國會山莊報」(The Hill)報導，副總統賀錦麗競選團隊24日早晨公布一份四頁備忘錄，說明如何在大約只有104天的時間裡打敗前總統川普的致勝策略。備忘錄強調，賀錦麗站在「強而有力的位置」(a strong position)問鼎11月大選，有辦法讓協助拜登贏得上次選舉的聯盟進一步擴大，爭取能被說服的選民支持。

備忘錄指出，賀錦麗將能為選民創造比拜登總統2020年勝選後達成的更多福祉，尤其要爭取尚未決定投票動向的少數族裔選民、年輕選民支持。備忘錄裡也強調，賀錦麗在保障墮胎權議題方面具有優勢。

備忘錄表示，賀錦麗承接拜登總統選舉團隊的運作架構，過去36小時當中獲得金額龐大的募款贊助。

CNN：賀錦麗民調優於拜登

根據美國有線電視新聞網（CNN）最新民調顯示，共和黨總統候選人川普與賀錦麗聲勢不相上下，川普支持度49%，賀錦麗為46%，落差幅度在誤差範圍內，CNN分析，賀錦麗的民調表現優於現任總統拜登。

賀錦麗的競選團隊為她擬出一個104天的勝選策略，24日她按行程到印第安那州造勢，...
賀錦麗的競選團隊為她擬出一個104天的勝選策略，24日她按行程到印第安那州造勢，沒有出席以色列總理內唐亞胡在國會的演講。（美聯社）

和CNN24日公布的最新民調相比，路透22日和23日執行的民調顯示，賀錦麗支持率為44%，川普42%，考慮到誤差範圍，賀錦麗與川普支持度不相上下。CNN報導，川賀差距比起川普和拜登的拉鋸更小。

CNN的民調顯示，賀錦麗出馬競爭，留住了95%的拜登支持者，川普和過去的自己相比，留住92%的川粉；過去那些不支持拜登也不支持川普的選民，現在有30%支持賀錦麗，27%傾向川普。

針對11月的總統選舉，64%受訪者看好川普的獲勝可能。進一步分析，賀錦麗較獲女性及有色人種族群的青睞，川普在男性與白人族群占優勢，50歲是選戰分水嶺，年輕族群支持賀錦麗，長者偏好川普；在獨立選民部分，賀錦麗支持度為43%，川普為46%。

拜登競選總幹事珍迪隆(Jen O'Malley Dillon)寫道：「選情將會相當緊繃，這是一場硬仗，但副總統賀錦麗處於有力地位，她將贏得勝利。」

賀錦麗如何拿下270張選舉人票贏得總統大選，備忘錄說明的致勝策略為重點必須放在「藍牆」(blue wall)三州：密西根州、威斯康辛州以及賓州。同時，賀錦麗在「太陽帶」(Sun Belt)各州表現尤其不錯，包括北卡羅來納州、喬治亞州、亞利桑納州、內華達州，先前民調顯示拜登在這些地區支持度都走下坡。

珍迪隆在備忘錄中寫道：「我們將在這幾州採取防守策略，我們擁有的資源及競選基礎足以做到。」

珍迪隆分析，賀錦麗處於有利位置的三大理由包括：擁有2020年拜登-賀錦麗組合的支持基礎、有能力擴大合作聯盟、民主黨陣前換將則讓她能夠爭取尚未決定投票給誰的選民支持。

珍迪隆指出，從21日下午到23日晚間，競選團隊共計收到1億2600萬選舉募款，民主黨基本盤幾個主要區塊全力相挺賀錦麗，包括非洲裔選民、拉丁裔選民、女性選民及年輕選民。

備忘錄引述昆尼別克大學(Quinnipiac University)民調指出，賀錦麗在非洲裔選民當中擁有54%支持度，領先川普表現，競選團隊內部民調則顯示，在拉丁裔選民當中，賀錦麗支持度超越川普或拜登的表現。

副總統賀錦麗。（路透）
副總統賀錦麗。（路透）

賀錦麗 川普 拜登

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