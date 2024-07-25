賀錦麗勝選關鍵 找回拜登流失的亞裔選民

在拜登手中流失的亞裔選民，有沒有可能回流給賀錦麗，也是賀錦麗能否擊敗川普的關鍵。（本報檔案照）

國家廣播公司(NBC)報導，拜登 總統流失的亞裔 選民，這次選舉是否支持副總統賀錦麗 ，值得觀察；亞裔選民雖然對於有著相同族裔背景的候選人有機會出任總統感到欣慰，同時卻持保留態度。此外，賀錦麗24日出席活動，爭取非裔婦女的支持。

住在達拉斯的60歲印度裔民主黨選民喬希(Swati Joshi)說，如果總統的名字跟祖母一樣叫卡瑪拉(Kamala)，將會感到非常高興。喬希說，賀錦麗出馬參選不但對女性來說是跨出一大步，對南亞裔選民來說同樣意義非凡。

報導指出，拜登總統21日宣布退選之前，已經逐漸失去亞裔選民支持，從2020年至2024年期間，拜登在亞裔選民之間的支持度大約縮水8%。

政策與人口學研究非營利機構「亞太裔數據」(AAPI Data)7月間公布民調顯示，亞裔選民裡有44%對賀錦麗持有正面看法，對前總統川普持正面看法則有34%。

報導指出，亞裔民眾對賀錦麗的支持，過去兩年略有下降。

住在維吉尼亞州的55歲印度移民凱亞納拉曼(Suresh Kalyanaraman)表示，喜歡賀錦麗也將予以支持，但仍希望民主黨考慮其他人選，讓想要爭取提名的人選有機會辯論。

雖然賀錦麗問鼎白宮有其歷史意義，但眼前仍有考驗必須克服。

「亞太裔數據」資深研究員薩德瓦尼(Sara Sadhwani)指出，賀錦麗在拜登政府任內的能見度並不高。

26歲新澤西州韓裔選民艾莉克絲‧李(Alexis Lee，音譯)表示，得知拜登退選改推賀錦麗接棒參選的消息後，「許多朋友都在討論賀錦麗過去幾年副總統任內究竟做過什麼事？」

賀錦麗24日在印地安納波里斯對Zeta Phi Beta非洲裔婦女社團發表演說指出：「我們不是鬧著玩的」，希望少數族裔婦女在11月大選大力相挺。她對台下觀眾說：「有了你們的支持，我正為我們國家的未來而戰。」