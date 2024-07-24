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拜登退選後首場公開演說：已做出自己的選擇

捍衛民主貫穿演說 拜登讚許賀錦麗：是時候交棒下一代

記者張文馨／華盛頓即時報導
拜登總統24日晚間在白宮發表全國演說，表示要交棒給下一代。(美聯社)
拜登總統24日晚間在白宮發表全國演說，表示要交棒給下一代。(美聯社)

拜登總統24日晚間在白宮橢圓辦公室發表全國演說，他說，是時候交棒給下一代，拜登以「捍衛民主」貫穿演說，而交棒給下一代是最好的方式，是時是地適合新的聲音了，副總統賀錦麗有經驗、很堅強也有能力，是時候讓美國人民做出選擇了。

拜登21日宣布放棄連任，支持賀錦麗（Kamala Harris）角逐今年底總統選舉，對決共和黨總統候選人川普；拜登24日以約11分鐘的演說來說明自己的退選決定，其家人也聚集在橢圓辦公室聆聽拜登演說。

拜登提到自己的上任初心與政績，稱他認為美國的靈魂依然受到威脅，在他任內，他努力提高工作機會、降低通膨和處方藥價格，團結盟友並重塑美國國際領導地位。

拜登說，他相信他對美國的內外願景都可以第二任期實現，但沒有什麼可以阻止「挽救我們的民主」，包含個人野心，「我已經決定，最好的方式是交棒下一代。」

拜登放棄連任，將專注完成接下來的六個月任期，他說，他會持續履行總統職責，降低家庭開支成本，提升美國經濟發展，並捍衛個人自由與公民權利；他也重申，美國不容任何政治暴力或暴力存在，這句話恰恰是川普遇刺後，拜登的重要主張。

拜登提到，他將持續確保孩子們免受槍枝暴力威脅，對抗氣候危機，推動癌症治療，並呼籲改革最高法院，拜登稱改革最高法院對民主至關重要。

拜登表示，他會持續努力確保美國的強大安全，並成為自由世界的領導者，他會繼續團結自由國家聯盟阻止俄羅斯進犯烏克蘭，確保北約的強大團結，乃至印太區域的盟友；他會致力結束加薩戰爭，拯救所有人質。

至於中國大陸，拜登說，他就任總統之初，普遍認為中方會不可避免超越美國，現在已經完全不是這麼回事了。

拜登提到即將舉行的總統選舉，他說，決定權在美國人民手上，他已經做出了他的選擇，也表達了他的觀點。

拜登說，感謝賀錦麗，賀錦麗有經驗、堅強且有能力，賀錦麗是很棒的合作夥伴，也是美國的領導者；拜登對美國人民喊話，歷史、權力和美國的信念都掌握在美國人民手中，呼籲團結捍衛民主。

在拜登談話結束後，第一夫人吉兒（Jill Biden）在社群平台X釋出手寫信表達對人民的感恩，感謝外界對拜登的信任，「是時候要信賴卡瑪拉（指賀錦麗）了。」

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

拜登 賀錦麗 川普

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