聲勢不相上下 CNN民調：川普49%、賀錦麗46%

共和黨總統提名人川普。 (美聯社)

副總統賀錦麗 （Kamala Harris）表態角逐總統大選後，美國有線電視新聞網（CNN）民調顯示，共和黨總統候選人川普 與賀錦麗聲勢不相上下，川普支持度49%，賀錦麗為46%，落差幅度在誤差範圍內，CNN分析，賀錦麗的民調表現優於現任總統拜登 。

和CNN24日公布的最新民調相比，路透22日和23日執行的民調顯示，賀錦麗支持率為44%，川普42%，考慮到誤差範圍，賀錦麗與川普支持度不相上下。

CNN報導，川賀差距比起川普和拜登的拉鋸更小；這波調查對象是曾參與CNN 4月或6月民調的受訪者，在22日和23日執行網路調查，成功訪問1631位已登記選民，在95%信心水準下，抽樣誤差為正負3個百分點。

CNN分析，4月和6月的調查均顯示，川普領先拜登約6個百分點。

最新民調顯示，賀錦麗出馬競爭，留住了95%的拜登支持者，川普和過去的自己相比，留住92%的川粉；過去那些不支持拜登也不支持川普的選民，現在有30%支持賀錦麗，27%傾向川普。

副總統賀錦麗。(美聯社)

根據調查，對拜登抱持好感度僅37%，有59%表達不滿意；川普的不滿意度也超過滿意度，有43%對川普抱持好感度，55%不滿；賀錦麗的好感度為39%，不滿意度為52%，川普副手、共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）的好感度為28%，不滿意度為34%，沒聽過此人有16%，無反應有22％。

針對11月的總統選舉，64%受訪者看好川普代表共和黨出征的獲勝可能；賀錦麗支持度為46%，川普為49%，有3%受訪者想投給第三人，2%不打算投票；其中，賀錦麗較獲女性及有色人種族群的青睞，川普在男性與白人族群占優勢，50歲是選戰分水嶺，年輕族群支持賀錦麗，長者偏好川普；在獨立選民部分，賀錦麗支持度為43%，川普為46%。

有趣的是，問到投給賀錦麗是「挺賀」還是「反川」，調查結果顯示均為50%；投給川普的出發點比較明確，挺川（74%）多於反賀（26%）。

投給任何一位民主黨候選人，都會比投給川普好的有43%，投給川普會比任何民主黨候選人都好的有40%。

拜登21日宣布退選，轉而支持賀錦麗出馬，並將在24日晚間對全國發表演說。

CNN報導，多數受訪者支持拜登退選決定（87%），也支持拜登做到總統任期結束（70%）。

詢問民主黨選民及偏向民主黨的獨立選民，75%認為賀錦麗很有機會打敗川普，77％相信賀錦麗可以團結民主黨；若賀錦麗擔任美國總統，86%會感到驕傲；不過，被問到賀錦麗的施政方向，藍營支持者有歧見，53%認為應遵循拜登路線，47%期望賀錦麗帶領美國走出新方向。

至於賀錦麗該選誰做副手，民調顯示性別不重要，能不能對游離選民有吸引力，以及與賀錦麗搭配能達成意識形態上的平衡才重要。