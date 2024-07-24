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賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

美國史上僅有4現任副總統選上總統 賀錦麗若敗選還得監督計票

編譯尤寶琪／綜合報導
副總統賀錦麗在48小時內，升任民主黨推定總統候選人，可以說是美國政壇上史無前例的情況。圖為她23日在搖擺州威斯康辛造勢。（美聯社）
副總統賀錦麗在48小時內，升任民主黨推定總統候選人，可以說是美國政壇上史無前例的情況。圖為她23日在搖擺州威斯康辛造勢。（美聯社）

副總統賀錦麗(Kamala Harris)在48小時內，升任民主黨推定總統候選人，可以說是美國政壇上史無前例的情況；如果她能克服萬難，在11月大選中勝利，那也同樣會是一件極為罕見的事，因為美國歷史上，只有四人是以現任副總統身分參選並贏得總統大選。

其中有兩場大選是發生在200多年前，由開國元勳在不同的選舉制度中參選。

在當時，副總統是總統大選中獲得選票次高者擔任；1796年時任副總統亞當斯(John Adams)贏得大選，1800年大選則因為平手而由眾議院選出時任副總統傑佛遜(Thomas Jefferson)當選總統，這兩場選舉最後導致第十二修正案(the 12th Amendment)通過，在此之後，總統與副總統的選票分開，並規定如果候選人中無人獲得多數選舉人票，那就由眾議院選出總統，參議院選出副總統。

到了1836年，因身材矮小而被稱為「小魔術師」(Little Magician)的副總統范布倫(Martin Van Buren)，接替兩屆民粹主義總統傑克遜(Andrew Jackson)贏得大選。范布倫是第一位於「獨立宣言」(Declaration of Independence)簽署後出生的總統，後來因為任期內的金融危機，讓范布倫在1840年競選連任失敗，幾年後嘗試捲土重來也以失敗告終。

直到1988年，才又有副總統成功入主白宮，由老布希(George H.W. Bush)在副總統任期內，接任兩屆總統雷根(Ronald Reagan)，登上總統之位。

現任總統拜登是第44任總統歐巴馬(Barack Obama)任期內的副總統，但他並沒有在歐巴馬任期結束後接替參選，反而是由前國務卿喜萊莉．柯林頓(Hillary Clinton)出戰；據了解，喜萊莉於2016年輸給川普一事，讓拜登感到非常沮喪。

賀錦麗這次以副總統身分參選角逐總統之位，如果她挑戰失敗，那她就得忍受可謂是美國政壇上最屈辱的經歷，那就是以副總統身分，監督她輸掉的總統大選選舉人計票。

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