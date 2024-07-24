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賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

亞太裔、非裔、拉丁裔等主要團體 發聲挺賀錦麗

記者顏伶如／綜合報導
副總統賀錦麗可望獲得民主黨提名接替拜登總統角逐大選，代表亞太裔、非洲裔以及拉丁裔選民的政治行動委員會及倡議團體紛紛表達支持。(美聯社)
副總統賀錦麗可望獲得民主黨提名接替拜登總統角逐大選，代表亞太裔、非洲裔以及拉丁裔選民的政治行動委員會及倡議團體紛紛表達支持。(美聯社)

副總統賀錦麗可望獲得民主黨提名接替拜登總統角逐大選，代表亞太裔、非洲裔以及拉丁裔選民的政治行動委員會及倡議團體紛紛表達支持。

亞裔與太平洋島國族裔美國公民勝利基金會」(AAPI Victory Fund)發表聲明說，賀錦麗是「贏得11月大選的最佳人選」。基金會創辦人納拉希姆漢(Shekar Narasimhan)與執行長阮喬(Joe Nguyễn，音譯)在聲明中說：「我們將盡一切所能全力而戰，讓她成為第一位南亞裔暨非洲裔美國女總統。」

「非洲裔婦女政治行動組織」(Black Women Organized for Political Action)對美國廣播公司(ABC)表示，賀錦麗是堅忍、領導力以及歷史成就的典範」。

「拉丁裔勝利委員會」(Latino Victory Board)主席米朗達(Luis A. Miranda)說，拜登退選是「無私」的決定，今後將持續與賀錦麗密切合作，確保拉丁裔聲音能夠反映給政府，拉丁裔民眾關注議題能在2024年大選成為優先要務。

「全國婦女法律中心行動基金」(National Women's Law Center Action Fund)主席葛拉維斯(Fatima Goss Graves)說：「值此歷史性的時刻，我們不但有機會選出經過驗證且合格的領導人，上台第一天就為家庭爭取福利，並對當權者究責，同時還能選出第一位女總統。」

美國廣播公司報導，賀錦麗曾遭某些南亞裔及非洲裔選民批評對於族裔背景過於誇飾。部分批評人士則說，賀錦麗並沒有為自己出身的社群發聲，某些民眾則說感覺遭到「忽略」。

賀錦麗的母親夏瑪拉‧高帕蘭‧哈里斯(Shyamala Gopalan Harris)年僅19時從印度移民美國攻讀學位，6年後與牙買加移民唐納德‧哈里斯(Donald Harris)結婚。賀錦麗雙親育有兩名女兒，1971年離婚之後兩個孩子跟母親生活。

賀錦麗5月間在演講中說，母親追求夢想從來不必徵詢任何人的意見。

賀錦麗 亞裔 拜登

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