我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

現任副手尋未來副手 紐森卡在憲法當不了 密州女州長也拒角逐

編譯俞仲慈／綜合報導
評估可能擔任賀錦麗副手的人選都是來自搖擺州或紅州的白人，由左至右為：北卡州長庫伯、亞州聯邦參議員剴利、賓州州長夏皮洛、肯州州長貝希爾。（美聯社）
評估可能擔任賀錦麗副手的人選都是來自搖擺州或紅州的白人，由左至右為：北卡州長庫伯、亞州聯邦參議員剴利、賓州州長夏皮洛、肯州州長貝希爾。（美聯社）

根據美聯社民調顯示，副總統賀錦麗(Kamala Harris)可望獲得民主黨全代會多數支持，成為民主黨總統候選人，形成現任副手尋找未來副手的局面，而且必須在下個月民主黨全代會舉行前敲定人選，時間非常緊迫。

根據華爾街日報(WSJ)報導，加州州長紐森(Gavin Newsom)名列賀錦麗副手名單前段班，不過根據憲法規定，加州選舉團人不得投票給本州兩個人，意味著兩人不可能搭檔。

至於其他人選包括來自搖擺州或紅州的四位白人男性：肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)、北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)、亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)。

46歲的貝希爾去年爭取連任，輕鬆擊敗打敗川普背書的對手卡麥隆(Daniel Cameron)，成為民主黨明日之星，前途看漲。

67歲的北卡州長庫伯屬於民主黨溫和派，雖然任內無法阻擋州議會共和黨保守派的法案，但致力放寬墮胎法規，與堅持捍衛墮胎權益的賀錦麗不謀而合。

2024大選若想要保住白宮大位，民主黨必須拿下賓州，因此51歲的賓州州長夏皮洛的重要性不容小覷，尤其2022年選舉，拿下比2020年拜登全州更多選票，若被賀錦麗相中，將成為史上第二位主要政黨候選人猶太副手。

至於60歲的聯邦參議員凱利2022年贏得連任，對於助攻民主黨贏得亞利桑納州，具有關鍵作用，而且出身海軍退伍軍人也是一名前太空人，豐富的資歷不輸共和黨副總統候選人范斯。

另外現任運輸部長、42歲的布塔朱吉(Pete Buttigieg)被視為民主黨的萬能牌(wild card)，深受基層和獨立選民歡迎，而且其同性戀身分，還是拜登政府LGBTQ主要代言人。

拜登宣布退選後，民主黨金主、也是伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)被認為可能接棒，不過這位59歲億萬富翁鎖定2028年大選，因此日前表態支持賀錦麗參選。

還有密西根州女州長、52歲的魏美桂(Gretchen Whitmer)儘管副手呼聲很高，但在賀錦麗宣布爭取提名隔天就說：「我不會離開密西根州。」表明要協助民主黨拿下密西根州。

民主黨 賀錦麗 拜登

上一則

亞太裔、非裔、拉丁裔等主要團體 發聲挺賀錦麗

下一則

迎「民調蜜月期」 路透 ：賀錦麗支持率反超川普2%

延伸閱讀

赴搖擺州造勢 賀錦麗：通往白宮的道路要通過威州

赴搖擺州造勢 賀錦麗：通往白宮的道路要通過威州
44％比42％ 路透民調：賀錦麗領先川普2個百分點

44％比42％ 路透民調：賀錦麗領先川普2個百分點
歐盟政壇不熟賀錦麗 難寄望擺脫「川普焦慮」

歐盟政壇不熟賀錦麗 難寄望擺脫「川普焦慮」
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

2024-07-18 17:33
共和黨總統候選人、前總統川普（左），以及同黨副總統候選人、聯邦參議員范斯16日在全國代表大會期間共同亮相。（美聯社）

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

2024-07-20 07:21
拜登總統走下空軍一號。(路透)

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

2024-07-18 11:50
共和黨總統候選人川普。(路透)

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

2024-07-21 14:49

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選