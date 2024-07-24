現任副手尋未來副手 紐森卡在憲法當不了 密州女州長也拒角逐

評估可能擔任賀錦麗副手的人選都是來自搖擺州或紅州的白人，由左至右為：北卡州長庫伯、亞州聯邦參議員剴利、賓州州長夏皮洛、肯州州長貝希爾。（美聯社）

根據美聯社民調顯示，副總統賀錦麗 (Kamala Harris)可望獲得民主黨 全代會多數支持，成為民主黨總統候選人，形成現任副手尋找未來副手的局面，而且必須在下個月民主黨全代會舉行前敲定人選，時間非常緊迫。

根據華爾街日報(WSJ)報導，加州州長紐森(Gavin Newsom)名列賀錦麗副手名單前段班，不過根據憲法規定，加州選舉團人不得投票給本州兩個人，意味著兩人不可能搭檔。

至於其他人選包括來自搖擺州或紅州的四位白人男性：肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)、北卡羅來納州州長庫伯(Roy Cooper)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)、亞利桑納州聯邦參議員凱利(Mark Kelly)。

46歲的貝希爾去年爭取連任，輕鬆擊敗打敗川普背書的對手卡麥隆(Daniel Cameron)，成為民主黨明日之星，前途看漲。

67歲的北卡州長庫伯屬於民主黨溫和派，雖然任內無法阻擋州議會共和黨保守派的法案，但致力放寬墮胎法規，與堅持捍衛墮胎權益的賀錦麗不謀而合。

2024大選若想要保住白宮大位，民主黨必須拿下賓州，因此51歲的賓州州長夏皮洛的重要性不容小覷，尤其2022年選舉，拿下比2020年拜登 全州更多選票，若被賀錦麗相中，將成為史上第二位主要政黨候選人猶太副手。

至於60歲的聯邦參議員凱利2022年贏得連任，對於助攻民主黨贏得亞利桑納州，具有關鍵作用，而且出身海軍退伍軍人也是一名前太空人，豐富的資歷不輸共和黨副總統候選人范斯。

另外現任運輸部長、42歲的布塔朱吉(Pete Buttigieg)被視為民主黨的萬能牌(wild card)，深受基層和獨立選民歡迎，而且其同性戀身分，還是拜登政府LGBTQ主要代言人。

拜登宣布退選後，民主黨金主、也是伊利諾州州長普立茲克(J.B. Pritzker)被認為可能接棒，不過這位59歲億萬富翁鎖定2028年大選，因此日前表態支持賀錦麗參選。

還有密西根州女州長、52歲的魏美桂(Gretchen Whitmer)儘管副手呼聲很高，但在賀錦麗宣布爭取提名隔天就說：「我不會離開密西根州。」表明要協助民主黨拿下密西根州。