搶攻搖擺州 賀錦麗競選首站赴威州造勢 批川普是重罪犯

民主黨國會參眾兩院領袖舒默(左)和傑福瑞斯(右)均表態支持賀錦麗，象徵民主黨大團結。（美聯社）

副總統賀錦麗 (Kamala Harris)23日前進搖擺州威斯康辛州的密爾瓦基市(Milwaukee)造勢，這是她囊括足夠多數黨代表票，成為推定民主黨 總統候選人後的首個競選行程；賀錦麗對支持者表示，通往白宮的道路要經過威斯康辛州。

民主黨參眾兩院領袖舒默(Chuck Schumer)和傑佛瑞斯(Hakeem Jeffries)23日在記者會力挺賀錦麗競選總統，舒默提到他與賀錦麗在21日通話，賀錦麗說要以由下而上的力量贏得這場選舉，而非由上而下。

傑佛瑞斯則說，賀錦麗鼓舞了整個眾院民主黨團、民主黨乃至全國，他強烈支持賀錦麗競選第47任美國總統。

投書紐約時報要求拜登 退選的明星喬治庫隆尼23日也表態支持賀錦麗，可望帶動一波好萊塢明星的支持。

美國有線電視新聞網(CNN)報導，在美國總統拜登和參眾兩院領袖表態之際，有超過40位民主黨參議員和100位眾議員也表態支持，賀錦麗贏得民主黨多數人士的力挺，展現民主黨大團結。

路透報導，賀錦麗23日發表接替拜登出征後的首次造勢活動，並在17分鐘的演講中抨擊川普的弱點，並引述她擔任檢察官的背景，對比川普被定刑事重罪。

賀錦麗競選團隊同日宣布，從21日下午到22日晚間共募集超過1億美元的競選資金，這背後是110萬名獨立捐款人的支持，且62%為首次捐款。

賀錦麗在密爾瓦基造勢也說，在前總統川普佛州海湖莊園的是億萬富翁們，而她得到的支持卻是來自庶民，她要以人民的力量贏得這場選舉，也會當一位以全民優先的總統。

賀錦麗說，接下來她會團結民主黨，稱已經準備好贏得11月選舉。

美聯社報導，賀錦麗團隊正在評估可能的副手人選，口袋名單包含亞利桑那州參議員凱利(Mark Kelly)、賓州州長夏皮洛(Josh Shapiro)、北卡羅萊納州州長庫伯(Roy Cooper)和肯塔基州州長貝希爾(Andy Beshear)，而留給賀錦麗評估副手的時間只剩下幾周，民主黨將於下月19日在芝加哥舉行全代會，提名正副總統候選人。