拜登退選 衰老反成民主黨攻擊川普利器 學者：情勢逆轉

隨著拜登退選，如今78歲川普的年齡、反應靈敏度等開始受到放大鏡檢視。(美聯社)

即將獲得民主黨 提名的副總統賀錦麗 23日在密爾瓦基競選活動發表演說，除了嘲諷前總統川普 ，還說川普故意「拿過去的恩怨製造混亂」。

拜登總統宣布退選之後，長期以來飽受批評的候選人衰老問題突然翻轉，因為川普頓時成了年紀最大的主要政黨總統候選人，民主黨抓緊機會反攻。

賀錦麗23日在20分鐘演講裡說，川普不適合在21世紀擔任國家領導人。她說，這次選舉是關於國家的兩種不同願景對比，「一種是把重點放在未來，另一種則專注過去」。

賀錦麗詢問現場支持群眾：「我們想要生活在一個自由、熱情且有法治的國家，還是一個混亂、恐懼且充滿仇恨的國家？」

她在演說中也提到川普官司纏身以及自己的檢察官資歷表示，曾經處理「虐待婦女的掠奪者」案件，還有「詐騙份子」、「騙子」以及其他罪犯的案件。

賀錦麗說：「當我說『我知道川普是哪種類型的人』時，且聽我說。」現場支持群眾報以熱烈掌聲與笑聲，有觀眾喊著「把他關起來」(lock him up)，彷彿川普2016年競選時造勢活動群眾對民主黨候選人喜萊莉‧柯林頓(Hillary Clinton)的反應。

隨著拜登退選，如今78歲川普的年齡、反應靈敏度等開始受到放大鏡檢視。59歲的賀錦麗與川普之間，歲數差別更加明顯。美利堅大學(American University)政治教授弗斯特(Matthew Foster)對法新社表示：「情勢出現巨大轉變。」

如果川普在11月大選勝出，將成為宣誓就職時最高齡的美國總統。

川普經常說錯話，發言經常前後不一，但很難判斷這些狀況是否代表認知衰退，或者為偶爾出現的小失誤。

歷經槍手暗殺未遂5天後，川普在共和黨全代會發表90分鐘提名演說，獲支持者肯定為堅韌個性。不過，收看轉播的某些觀眾看到的卻是比平常更顯疲憊的候選人，講話有氣無力，一直冒汗。

美國廣播公司(ABC)7月中旬進行的民調顯示，60%美國民眾認為川普角逐第二任年齡太大。川普則一再駁斥高齡質疑。