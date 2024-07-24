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賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

WSJ：賀錦麗挺加薩停火 美國外交政策可能改變

記者顏伶如／綜合報導
副總統賀錦麗的丈夫任德龍(右)是總統或副總統配偶當中第一位猶太裔，去年10月7日以色列遭遇突襲之後，經常針對反猶太主義發表批評評論。圖為賀錦麗與任德龍23日拜訪德拉瓦州競選總部。(美聯社)
副總統賀錦麗的丈夫任德龍(右)是總統或副總統配偶當中第一位猶太裔，去年10月7日以色列遭遇突襲之後，經常針對反猶太主義發表批評評論。圖為賀錦麗與任德龍23日拜訪德拉瓦州競選總部。(美聯社)

華爾街日報23日分析，支持加薩停火的副總統賀錦麗，如今接替拜登總統參加11月大選，如果勝出，美國外交政策可能改變。

報導指出，賀錦麗是最大力支持加薩停火的拜登政府高層官員，有機會讓美國政策朝向更親以色列，賀錦麗也曾公開提及戰爭帶來平民傷亡及人道危機等後果。

賀錦麗的丈夫任德龍(Doug Emhoff)是美國總統或副總統配偶當中第一位猶太裔，去年10月7日以色列遭遇突襲之後，經常針對反猶太主義發表評論。

報導指出，賀錦麗如果執政，民主黨國安團隊將有重大異動，國安幕僚高登(Philip Gordon)可能扮演關鍵角色。前任與卸任官員說，賀錦麗上台之後，目前拜登政府團隊要角如白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)、國務卿布林肯(Anthony Blinken)、國防部長奧斯丁(Lloyd Austin)都將遭到撤換。

賀錦麗向來小心避免做出與拜登相左的發言，不過在以色列-加薩衝突問題經常挑戰拜登政府尺度；賀錦麗搶在其他官員之前出聲，強力主張避免百姓死傷、要求解決占領區人道危機。

前總統歐巴馬任內的美國駐北約大使達爾德(Ivo Daalder)表示，如果加薩情勢未見大幅改善，賀錦麗可能尋找其他方式向以色列施壓。

賀錦麗本周將見以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)，屆時她的中東政策觀點將成為各界討論焦點。幕僚透露，賀錦麗將與內唐亞胡另外舉行單獨會議。由於賀錦麗將赴印地安納波里斯出席先前已敲定的活動，內唐亞胡在國會發表演說時，她將不在華府。

幕僚指出，賀錦麗與內唐亞胡見面時將表達「戰爭應該畫下句點」的立場，同時確保以色列安全，所有人質獲釋，加薩地區巴勒斯坦平民的苦難必須停止，巴勒斯坦人民應該有權享受尊嚴、自由以及自治。

報導指出，政治觀察家說，賀錦麗目前把重心放在獲得民主黨提名為總統候選人，不希望與內唐亞胡產生任何衝突，但她也不想被外界批評為面對以色列時表現軟弱。

美國官員說，賀錦麗與內唐亞胡的關係將與拜登和內唐亞胡的關係截然不同，拜登雖然與內唐亞胡意見不同，對於如何與內唐亞胡接洽卻有數十年經驗。

白宮官員表示，賀錦麗與內唐亞胡的互動不是從零開始，拜登與內唐亞胡之間的電話會議，賀錦麗幾乎都有參與，前後共計有20多次；賀錦麗與以色列總統赫佐格(Isaac Herzog)則有長久交情，自從10月7日以來已有五次電話會議，並在慕尼黑安全會議(Munich Security Conference)期間碰面。

去年10月10日，拜登總統與副總統賀錦麗及國務卿布林肯，在白宮記者會上譴責哈瑪斯...
去年10月10日，拜登總統與副總統賀錦麗及國務卿布林肯，在白宮記者會上譴責哈瑪斯恐怖組織攻擊以色列。(美聯社)
副總統賀錦麗支持加薩停火，參加11月大選如果勝出，美國外交政策可能改變。(美聯社...
副總統賀錦麗支持加薩停火，參加11月大選如果勝出，美國外交政策可能改變。(美聯社)

賀錦麗 拜登 以色列

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