赴搖擺州造勢 賀錦麗：通往白宮的道路要通過威州

副總統賀錦麗。(記者張文馨/攝影)

副總統賀錦麗 （Kamala Harris）23日前進搖擺州威斯康辛州的密爾瓦基市（Milwaukee）造勢，這是她囊括足夠多數黨代表票，成為推定民主黨 總統候選人後的首個競選行程；賀錦麗對支持者表示，通往白宮的道路要經過威斯康辛州。

民主黨參眾兩院領袖舒默（Chuck Schumer）和傑佛瑞斯（Hakeem Jeffries）23日在記者會力挺賀錦麗競選總統，舒默提到他與賀錦麗在21日通話，賀錦麗說要以由下而上的力量贏得這場選舉，而非由上而下。

傑佛瑞斯則說，賀錦麗鼓舞了整個眾院民主黨團、民主黨乃至全國，他強烈支持賀錦麗競選第47任美國總統。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，在美國總統拜登和參眾兩院領袖表態之際，有超過40位民主黨參議員和100位眾議員也表態支持，賀錦麗贏得民主黨多數人士的力挺。

拜登於21日宣布退選，路透22日和23日執行的最新民調顯示，賀錦麗支持率為44%，川普42%，考慮到誤差範圍，賀錦麗與川普支持度不相上下。

賀錦麗競選團隊同日宣布，從21日下午到22日晚間共募集超過1億美元的競選資金，這背後是110萬名獨立捐款人的支持，且62%為首次捐款。

賀錦麗在密爾瓦基造勢也說，在前總統川普佛州海湖莊園的是億萬富翁們，而她得到的支持卻是來自庶民，她要以人民的力量贏得這場選舉，也會當一位以全民優先的總統。

賀錦麗說，接下來她會團結民主黨，稱已經準備好贏得11月選舉。

美聯社報導，賀錦麗團隊正在評估可能的副手人選，口袋名單包含亞利桑那州參議員凱利（Mark Kelly）、賓州州長夏皮洛（Josh Shapiro）、北卡羅萊納州州長庫伯（Roy Cooper）和肯塔基州 州長貝希爾（Andy Beshear），而留給賀錦麗評估副手的時間只剩下幾周，民主黨將於下月19日在芝加哥舉行全代會，提名正副總統候選人。

凱利、夏皮洛和庫伯均來自搖擺州，貝希爾所在的肯塔基州是共和黨占優勢的紅州，上次在總統選舉贏得肯塔基州多數的民主黨總統候選人是1996年的柯林頓。