華郵：民主黨5大勢力脅迫 拜登黯然退選

拜登總統致函民主黨國會議員強調參選到底之後，不到兩周便因黨內五大團體出手而被迫退選。(美聯社)

華盛頓郵報政治評論員巴肯(Perry Bacon, Jr.)23日在專欄撰文指出，拜登 總統致函民主黨 國會議員強調參選到底之後不到兩周，便因黨內五大群體出手而被迫退選；拜登並不願意結束參選，但反對勢力過於龐大，使他難以為繼。

影響拜登退選的五大群體包括：

不認同拜登以色列－加薩政策的異見者

以色列殺害成千上萬巴勒斯坦平民並摧毀加薩，拜登卻力挺以色列，與民主黨左派之間產生嚴重嫌隙。自由派倡議人士到拜登活動鬧場，四年前曾為拜登助選的某些倡議人士這回拒絕幫忙拉票。最重要的是，密西根州攸關選舉勝敗，但密州阿拉伯裔選民表態不會投給拜登。

前白宮幕僚等六名白男

紐約時報專欄作家克萊恩(Ezra Klein)、數據專家希維爾(Nate Silver)、歐巴馬 演講稿撰寫人法弗洛(Jon Favreau)、歐巴馬白宮助理羅維特(Jon Lovett)、歐巴馬白宮資深顧問菲佛(Dan Pfeiffer)、歐巴馬助理魏特爾(Tommy Vietor)都是40多歲的白人男性，在自由派媒體圈擁有廣大觀眾基礎，與民主黨建制派關係密切。六人都在公開發言中說拜登已無勝選希望，讓民主黨萌生另覓候選人的考慮。

民主黨金主

金主握有真正影響權，拜登若要贏過川普，必須在搖擺州發動大規模廣告宣傳，建立龐大選舉團隊，必須仰賴巨額資金。電視辯論會後，拜登面臨重量級金主杯葛，原本要為拜登投注重金的一個超級政治行動委員會(super PAC)暫停9000萬元捐款，不少金主則要求民主黨換人參選。

黨內議員

德州聯邦眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)在現任民主黨籍國會議員中開第一槍，7月2日發表聲明公開呼籲拜登退選。佛蒙特州聯邦參議員威爾希(Peter Welch)7月10日投書華盛頓郵報，要求拜登以大局為重退出選舉。接著則有38名民主黨員連署要求拜登退選。

民主黨四巨頭

從17日到18日的24小時裡，包括華盛頓郵報的主流新聞媒體報導紛紛傳出，前眾院議長裴洛西、歐巴馬、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯、參院多數黨領袖舒默等民主黨四巨頭對拜登繼續參選表達疑慮。

從報導內容可見，四巨頭意見不僅是表達個人憂心，還具有對民主黨喊話的意味。