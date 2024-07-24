我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

巴奧／開幕式在戶外未彩排 重頭戲為何？5大亮點一次看

賀錦麗熱舞愛笑意外戰力強大 共和黨弄巧成拙衝高她聲勢

華郵：民主黨5大勢力脅迫 拜登黯然退選

記者顏伶如／綜合報導
拜登總統致函民主黨國會議員強調參選到底之後，不到兩周便因黨內五大團體出手而被迫退選。(美聯社)
拜登總統致函民主黨國會議員強調參選到底之後，不到兩周便因黨內五大團體出手而被迫退選。(美聯社)

華盛頓郵報政治評論員巴肯(Perry Bacon, Jr.)23日在專欄撰文指出，拜登總統致函民主黨國會議員強調參選到底之後不到兩周，便因黨內五大群體出手而被迫退選；拜登並不願意結束參選，但反對勢力過於龐大，使他難以為繼。

影響拜登退選的五大群體包括：

不認同拜登以色列－加薩政策的異見者

以色列殺害成千上萬巴勒斯坦平民並摧毀加薩，拜登卻力挺以色列，與民主黨左派之間產生嚴重嫌隙。自由派倡議人士到拜登活動鬧場，四年前曾為拜登助選的某些倡議人士這回拒絕幫忙拉票。最重要的是，密西根州攸關選舉勝敗，但密州阿拉伯裔選民表態不會投給拜登。

前白宮幕僚等六名白男

紐約時報專欄作家克萊恩(Ezra Klein)、數據專家希維爾(Nate Silver)、歐巴馬演講稿撰寫人法弗洛(Jon Favreau)、歐巴馬白宮助理羅維特(Jon Lovett)、歐巴馬白宮資深顧問菲佛(Dan Pfeiffer)、歐巴馬助理魏特爾(Tommy Vietor)都是40多歲的白人男性，在自由派媒體圈擁有廣大觀眾基礎，與民主黨建制派關係密切。六人都在公開發言中說拜登已無勝選希望，讓民主黨萌生另覓候選人的考慮。

民主黨金主

金主握有真正影響權，拜登若要贏過川普，必須在搖擺州發動大規模廣告宣傳，建立龐大選舉團隊，必須仰賴巨額資金。電視辯論會後，拜登面臨重量級金主杯葛，原本要為拜登投注重金的一個超級政治行動委員會(super PAC)暫停9000萬元捐款，不少金主則要求民主黨換人參選。

黨內議員

德州聯邦眾議員杜蓋特(Lloyd Doggett)在現任民主黨籍國會議員中開第一槍，7月2日發表聲明公開呼籲拜登退選。佛蒙特州聯邦參議員威爾希(Peter Welch)7月10日投書華盛頓郵報，要求拜登以大局為重退出選舉。接著則有38名民主黨員連署要求拜登退選。

民主黨四巨頭

從17日到18日的24小時裡，包括華盛頓郵報的主流新聞媒體報導紛紛傳出，前眾院議長裴洛西、歐巴馬、眾院少數黨領袖傑佛瑞斯、參院多數黨領袖舒默等民主黨四巨頭對拜登繼續參選表達疑慮。

從報導內容可見，四巨頭意見不僅是表達個人憂心，還具有對民主黨喊話的意味。

拜登 民主黨 歐巴馬

上一則

川普遇刺 兩黨議員砲火下 特勤局長請辭

下一則

WSJ：賀錦麗挺加薩停火 美國外交政策可能改變

延伸閱讀

這位小摩策略師年初就預測拜登退選 他還可能料中了這些事

這位小摩策略師年初就預測拜登退選 他還可能料中了這些事
拜登上任推動4大經濟計劃 成效恐數年後才會顯現

拜登上任推動4大經濟計劃 成效恐數年後才會顯現
拜登：24日將發表退選後首場全國演說

拜登：24日將發表退選後首場全國演說
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

2024-07-18 17:33
共和黨總統候選人、前總統川普（左），以及同黨副總統候選人、聯邦參議員范斯16日在全國代表大會期間共同亮相。（美聯社）

川普搭檔范斯出身美國陸戰隊 同軍種老兵議員轟：國會最大偽君子之一

2024-07-20 07:21
拜登總統走下空軍一號。(路透)

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

2024-07-18 11:50
共和黨總統候選人川普。(路透)

得知拜登退選 川普：他是史上最糟總統 賀錦麗更易對付

2024-07-21 14:49

超人氣

更多 >
好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠

好市多暢銷杏仁巧克力 來自這個巧克力大廠
美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅

美國觀光客國外用餐 4習慣引人不悅
南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到

南加蒙市華裔女孩失蹤一周後已被安全找到
健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉

健保貴、房租高、政治亂…移民二代放棄美國夢 遠走他鄉
新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選

新聞周刊：五大理由分析賀錦麗是取代拜登的最弱人選