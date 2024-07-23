拜登退選、川普不樂見？中國學者：因為增加民主黨機會

復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，事實上川普不希望拜登退選。（路透）

美國總統拜登 （Joe Biden）日前宣布放棄競選連任，並支持副總統賀錦麗（Kamala Devi Harris）出征。外界關注當前美國大選產生何種變化。對此，有中國學者認為，拜登退選並不會加大共和黨的勝算，反而會增加民主黨 的機會。

界面新聞報導，復旦大學國際問題研究院院長、美國研究中心主任吳心伯指出，「事實上，川普 （Donald Trump）不希望拜登退選。」他說，拜登目前處於亞健康狀態，因此川普才能在第一場電視辯論就讓拜登如此狼狽甚至引得民主黨內鬥。這樣的拜登繼續參選，增加了川普獲勝的可能。

但拜登退選改變先前的格局，吳心伯認為，部分中間選民因為國會山騷亂對川普心有餘悸，擔憂他上台將再度引發政治風波和動蕩。與川普相比，雖然賀錦麗沒有突出政績，但她沒有背負刑事罪名也沒有被控煽動騷亂，再加上年輕、女性、少數族裔的特徵，「實際上是增加了民主黨獲勝的可能」。

中國社科院美國研究所研究員劉衛東認為，拜登的劣勢：年齡、執政效果，賀錦麗都沒有。因此賀錦麗成為民主黨總統候選人不會助力共和黨，而是會在短期內對民主黨的支持率有刺激作用，「拜登退選後民主黨的捐款大幅上漲本身已經說明問題。」

吳心伯與劉衛東均認為，有了拜登支持，賀錦麗獲得民主黨內提名「問題不大」。

對於美國大選到目前為止的亂象頻出，劉衛東認為，川普能夠上位是因為美國很多問題兩黨均無法解決，導致選民的不滿愈來愈強烈。隨著不滿增加，選民就更傾向於選擇走極端路線的候選人、希望能快速解決複雜問題，「川普就是代表。」

劉衛東表示，川普開啟了越界之風，「合法非法的事我都敢幹。」川普的行為也刺激了其他人，美國政治的暴力化和兩極化也愈來愈強烈。