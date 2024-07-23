我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

賀錦麗赴德拉瓦總部接棒競選 拜登獻聲支持：她是最棒的

記者張文馨／華盛頓報導
副總統賀錦麗22日下午前往德拉瓦州競選總部演講，象徵接手拜登的競選活動，拜登透過電話「現聲」，感性地說：「我正在看著你，孩子，我愛你。」（路透）
副總統賀錦麗22日下午前往德拉瓦州競選總部演講，象徵接手拜登的競選活動，拜登透過電話「現聲」，感性地說：「我正在看著你，孩子，我愛你。」（路透）

拜登總統22日意外現聲，力挺副總統賀錦麗（Kamala Harris）接替他競選；拜登21日以一封公開信宣布退選決定，人還一直在德拉瓦州隔離，休養新冠確診的病情，拜登22日透過電話連線，致電德拉瓦州競選總部，替團隊成員加油打氣，並鼓勵他們繼續替賀錦麗助選，「我想說，擁抱她，她是最棒的。」

AP估已獲通過提名票數

包括民主黨重量級國會議員、聯邦眾院前議長裴洛西(Nancy Pelosi)22日宣布支持賀錦麗競選總統，根據美聯社估算，賀錦麗需要贏得提名所需的1976張黨代表票(全部黨代表票3949張)，目前已穩獲通過提名的票數。民主黨表示，將在8月7日前在網路上完成投票，以便在8月19日舉行全代會時提名。

賀錦麗22日上午在白宮代替拜登接見NCAA的大學運動員，她公開讚揚拜登一任的政績超越很多總統的兩任。下午即前往德拉瓦州競選總部對工作人員講話，象徵接棒競選。

拜登先透過電話發表超過3分鐘的講話，過程中聲音平穩，沒有咳嗽或不適；他自從17日確診隔離起，多日未現身。

拜賀演說 砲火對準川普

拜登與賀錦麗接連演說，除鞏固競選團隊信心，平順交接團隊外，兩人也將砲火對準前總統川普。拜登說，「川普危害國家（the danger to the nation）。」賀錦麗稱川普為「掠奪者」和「說謊家」，川普一旦重返白宮，就會剝奪婦女的墮胎權。

賀錦麗點名川普是犯了34項重罪的刑事犯，她說，她當過檢察官，看過欺壓婦女的掠奪者、欺騙消費者的詐欺犯，以及為了私利而犯法的騙子，「我知道川普是什麼德性。」

賀錦麗說，這場選舉不只是與川普的較量，更是美國前景的抉擇；打造強大的中產階級是她的施政目標，要捍衛美國的自由，不能走回頭路，她提到墮胎、槍枝暴力和投票權，唯獨沒提移民議題。

賀錦麗說，只要國會通過恢復婦女墮胎權的法案，身為總統的她會立即簽署成案。

拜登除了對團隊發表演說，也在線上聆聽賀錦麗的演講以示支持，拜登告訴賀錦麗說，「我在看著你，孩子，我愛你」，賀錦麗也給予回應。

拜登說，如果他沒確診，今天就會跟大家站在一起，對於大家努力的工作成果感到無比驕傲。

拜登認退選是正確決定

針對周日的退選決定，拜登說，他知道這讓全身心投入選戰的團隊成員大感意外也很難接受，但是「這是該做的對的事。」他自認做了正確決定。

賀錦麗說，聽聞拜登決定如同搭乘雲霄飛車，大家的心情都很複雜；拜登說，選票上的候選人名字換了，但任務沒變，「我哪都不會去，我會和她一起選下去。」拜登說，他會同時肩負起現任總統工作、確保國會通過法案，以及推進選戰等工作。

拜登提到，「我的名字不會出現在選票上，但我會持續全力、全力投入。」他提到自己還有6個月的總統任期，他會盡可能推動外交和內政，降低家庭支出、為槍枝、兒童照護、照顧年長者、處方藥和氣候變遷等議題挺身而出。

拜登說，他會全力促成加薩走廊停火，讓人質平安回家；他會持續重建國際聯盟，因為這對美國安全至關重要。

賀錦麗在德拉瓦州競選總部會晤競選團隊成員，宣布競選團隊主席狄倫（Jen O'Malley Dillon）已同意留任繼續拚選戰，第二先生任德龍（Doug Emhoff）陪同賀錦麗現身，這也是賀錦麗宣布角逐今年總統後的首場競選活動。

賀錦麗副總統22日下午抵達德拉瓦州威明頓市的競選總部，辦公室內已貼出「賀錦麗總統...
賀錦麗副總統22日下午抵達德拉瓦州威明頓市的競選總部，辦公室內已貼出「賀錦麗總統」的歡迎標語，賀錦麗顯得充滿自信。(美聯社)

拜登 賀錦麗 川普

上一則

川普遇刺 特勤局長認「數十年最重大失敗」 挨轟堅拒下台

下一則

拜登退選、川普不樂見？中國學者：因為增加民主黨機會

延伸閱讀

賀錦麗夫妻數百萬美元身家 都投資了什麼？

賀錦麗夫妻數百萬美元身家 都投資了什麼？
沒有拜登的民主黨怎麼贏

沒有拜登的民主黨怎麼贏
6秒鐘就決定支持她 賀錦麗爭取提名之路進展迅速

6秒鐘就決定支持她 賀錦麗爭取提名之路進展迅速
舊金山民主黨官員，支持賀錦麗任總統候選人

舊金山民主黨官員，支持賀錦麗任總統候選人

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

2024-07-15 13:12
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

2024-07-18 17:33
拜登總統走下空軍一號。(路透)

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

2024-07-18 11:50

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮