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川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

民調：賀錦麗仍小輸川普 7成民主黨人滿意換她接棒

編譯莊瑞萌／綜合報導
副總統賀錦麗接替拜登擔任民主黨總統候選人，22日在德拉瓦州首次展開總統競選活動。(美聯社)
副總統賀錦麗接替拜登擔任民主黨總統候選人，22日在德拉瓦州首次展開總統競選活動。(美聯社)

雖然總統拜登已交棒副總統賀錦麗(Kamala Harris)出馬角逐2024年總統大選，不過，目前多項民調顯示，賀錦麗若與對手川普對戰，其結果與拜登出馬相差不大，川普仍處於領先地位。

華盛頓郵報22日報導，分析辯論後11項民調的平均值發現，川普以1.5個百分點的微弱優勢領先賀錦麗，略低於他對拜登的1.9個百分點領先。7月稍早「華盛頓郵報-美國廣播公司新聞網-艾普索斯」(Washington Post-ABC News-Ipsos)民調結果也指出，如果拜登退選而由賀錦麗接棒成為民主黨候選人，對此結果7成民主黨及偏民主黨獨立選民表示「滿意」。

同樣調查也發現，在開放式選項中，如果拜登退選後誰來接棒參選，29％民主黨及偏民主黨獨立選民首選賀錦麗、7％的人選擇加州州長紐森(Gavin Newsom)、4％的人屬意前第一夫人米雪兒(Michelle Obama)、3％的人支持運輸部長布塔朱吉(Pete Buttigieg)與密西根州州長魏美桂(Gretchen Whitmer)。一半的民主黨支持者並未提出任何替代拜登的人選。

民主黨臨陣換將，將推副總統賀錦麗擔任總統候選人，與共和黨總統候選人川普，一決高下...
民主黨臨陣換將，將推副總統賀錦麗擔任總統候選人，與共和黨總統候選人川普，一決高下。目前多數民調看好川普。賀錦麗面臨很大挑戰。(美聯社)

7月初，經濟學人與YouGov訪問民主黨及偏民主黨獨立選民關於可能的拜登替代人選時，也發現在民主黨支持者心中，賀錦麗以最高支持率勝出，其他諸如魏美桂與紐森等人的不滿意度雖然偏低，但更多的民主黨人並不認識他們。

除了拜登之外，許多其他知名民主黨人已經表態支持賀錦麗。不過，她仍需在民主黨全代會獲得民主黨代表的足額推選，才能被該黨提名成為總統候選人。

民主黨 拜登 賀錦麗

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