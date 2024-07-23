賀錦麗可沿用拜登競選經費？共和黨質疑違法 恐將有法律戰

拜登總統(右)退出總統大選，交由副總統賀錦麗(左)接棒後，賀錦麗是否能直接沿用拜登之前募得的競選資金，引發兩黨爭論。(美聯社資料照片)

拜登 總統21日宣布退選並點名副總統賀錦麗 接棒，同時打算將競選經費移交給賀錦麗，不過共和黨人質疑這種作法違反法律，計畫透過法律途徑，阻止賀錦麗動用拜登的選舉經費。

華盛頓郵報22日報導，拜登宣布退選，改支持賀錦麗成為總統候選人，透過社交媒體呼籲支持者，繼續向競選團隊捐款，表達支持：「如果你們和我們在一起，請透過以下管道為賀錦麗競選活動捐款。」並附上民主黨 網路募款平台ActBlue的網址。

根據現行選舉財務法規，只有當總統提名人退選時，副總統提名人才於法有據可以接收競選經費，而且拜登和賀錦麗必須在下個月舉行的民主黨全代會獲得正式提名後，才能進行交接。

共和黨競選財務法律顧問史皮斯(Charlie Spies)指出：「拜登無法將競選經費移交給賀錦麗，因為該經費是以拜登個人名義籌款，而且在獲得黨內正式提名前，沒有法律依據讓競選經費交給賀錦麗。」

因此這個燙手山芋可能交由聯邦選舉委員會(FEC)六名委員投票裁決，不過近來黨派鬥爭激烈，賀錦麗是否可以順利接收拜登競選經費，最終可能訴諸法律。

FEC共和黨籍主席庫克西(Sean Cooksey)表示：「根據現行競選財務法，更換總統候選人並將競選經費移交給他人，實屬史無前例。」並補充道：「恐涉及合法性、適用性與捐款人權益等一系列懸而未決的問題。」

由拜登任命的FEC委員萊登鮑(Dara Lindenbaum)則另有主張：「競選經費登記在拜登與賀錦麗的競選委員會，只要賀錦麗名字在選票上，她就可以把錢留在手上。」

而且賀錦麗的名字仍登記在拜登競選委員會文件上，因此FEC前主席波特(Trevor Potter)認為，只要賀錦麗被提名為總統候選人並參加2024大選，無須交出競選經費，但也坦承：「我們從未處理過這種案例，我們從未遇過這種情況。」

根據報導，眼看大選投票日逼近，原有疑慮的民主黨金主也決定全力支持賀錦麗，知名服飾品牌Esprit創辦人之一布爾(Susie Tompkins Buell)指出：「我認為民主黨會支持賀錦麗。」並強調：「每個人都非常興奮投入選戰，確保候選人有時間、精力與金錢達成勝選目標，這是非常棒的事。」