賀錦麗挺以色列、烏克蘭 對中立場兼顧對抗與合作

美國副總統賀錦麗。（路透）

路透22日分析，副總統賀錦麗 在外交政策原則上會依循拜登 總統的政策，支持北約，支持烏克蘭和以色列 ，但賀錦麗對巴勒斯坦會多些同情，可能對以色列會施加更多壓力。

在中國問題上，賀錦麗長期立場與兩黨主流意見相仿，認為美國需要對抗中國的影響力，特別是在亞洲的勢力。分析人士稱，她可能會維持拜登的立場，即在必要時與北京對抗，但同時也尋求合作。

賀錦麗雖然承襲拜登堅定支持以色列的態度，但她對以色列的軍事行動有較多的批評。今年3月，她直言不諱的批評，以色列在加薩地區的攻擊沒有採取足夠的措施來緩解「人道災難」。她也警告以色列若對拉法全面入侵，將要承擔「後果」。

至於賀錦麗在財經及科技議題的立場，路透整理如下：

經貿政策

賀錦麗曾反對「美墨加自由貿易協定」(USMCA)，及跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。她是10位投票反對USMCA的參議員之一，重視環保及勞工權益。在租稅方面，賀錦麗曾主張完全廢止2017年「減稅與就業法」，並贊成提高財產稅。

她支持「綠色新政」(GND)，並支持禁止開採頁岩石油。此外，賀錦麗重視女性、孩童及少數族群社區權益。她一貫支持生育權和墮胎權，以及與居住負擔能力有關的政策。

科技監管

賀錦麗2012年在加州檢察長任內起訴eBay，指控其與Intuit簽訂的禁止挖角協議存在反競爭的招聘行為，2014年時該案以近400萬元達成和解。她最知名的一個行動，是遏止在社群媒體發布色情內容，特別是未經當事人同意而發布露骨照片的「報復色情」。在她施壓之下，對臉書、Alphabet旗下的Google、微軟等在內公司採取了措施，刪除某些裸露照片。

氣候與能源

賀錦麗的氣候與能源立場與拜登相似。但她在整個職涯都明確表示，潔淨能源和環境正義是優先要務。拜登四年前宣布賀錦麗為競選搭檔時，強調她在加州擔任要職時對大型石油公司堅持強硬立場。去年，賀錦麗首次參與國際氣候談判，向綠色氣候基金承諾提供30億元，並首度發表以氣候為主題的國際演講。賀錦麗副總統任內還參與環保署政策推廣，解決了長期以來的環境正義問題。

人工智慧