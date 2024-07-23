我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美西面臨野火危機 3000萬人身處高溫警報

川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

賀錦麗挺以色列、烏克蘭 對中立場兼顧對抗與合作

編譯季晶晶／綜合報導
美國副總統賀錦麗。（路透）
美國副總統賀錦麗。（路透）

路透22日分析，副總統賀錦麗在外交政策原則上會依循拜登總統的政策，支持北約，支持烏克蘭和以色列，但賀錦麗對巴勒斯坦會多些同情，可能對以色列會施加更多壓力。

在中國問題上，賀錦麗長期立場與兩黨主流意見相仿，認為美國需要對抗中國的影響力，特別是在亞洲的勢力。分析人士稱，她可能會維持拜登的立場，即在必要時與北京對抗，但同時也尋求合作。

賀錦麗雖然承襲拜登堅定支持以色列的態度，但她對以色列的軍事行動有較多的批評。今年3月，她直言不諱的批評，以色列在加薩地區的攻擊沒有採取足夠的措施來緩解「人道災難」。她也警告以色列若對拉法全面入侵，將要承擔「後果」。

至於賀錦麗在財經及科技議題的立場，路透整理如下：

經貿政策

賀錦麗曾反對「美墨加自由貿易協定」(USMCA)，及跨太平洋夥伴關係協定(TPP)。她是10位投票反對USMCA的參議員之一，重視環保及勞工權益。在租稅方面，賀錦麗曾主張完全廢止2017年「減稅與就業法」，並贊成提高財產稅。

她支持「綠色新政」(GND)，並支持禁止開採頁岩石油。此外，賀錦麗重視女性、孩童及少數族群社區權益。她一貫支持生育權和墮胎權，以及與居住負擔能力有關的政策。

科技監管

賀錦麗2012年在加州檢察長任內起訴eBay，指控其與Intuit簽訂的禁止挖角協議存在反競爭的招聘行為，2014年時該案以近400萬元達成和解。她最知名的一個行動，是遏止在社群媒體發布色情內容，特別是未經當事人同意而發布露骨照片的「報復色情」。在她施壓之下，對臉書、Alphabet旗下的Google、微軟等在內公司採取了措施，刪除某些裸露照片。

氣候與能源

賀錦麗的氣候與能源立場與拜登相似。但她在整個職涯都明確表示，潔淨能源和環境正義是優先要務。拜登四年前宣布賀錦麗為競選搭檔時，強調她在加州擔任要職時對大型石油公司堅持強硬立場。去年，賀錦麗首次參與國際氣候談判，向綠色氣候基金承諾提供30億元，並首度發表以氣候為主題的國際演講。賀錦麗副總統任內還參與環保署政策推廣，解決了長期以來的環境正義問題。

人工智慧

賀錦麗在副總統任內，對AI可能造成的威脅直言不諱。她2023年11月演講時，警告AI有可能「危及人類的生存」。與微軟執行長納德拉、OpenAI執行長奧特曼和Alphabet執行長皮柴等科技高階主管會面時，賀錦麗警告，他們有「道德」義務要防範AI可能造成的危害。

拜登退選，現年59歲的副總統賀錦麗獲背書角逐白宮大位。(美聯社)
拜登退選，現年59歲的副總統賀錦麗獲背書角逐白宮大位。(美聯社)

賀錦麗 以色列 拜登

上一則

布林肯、奧斯丁 「雙長」將同時訪亞太

下一則

賀錦麗也難敵川普？紐時：高齡非唯一問題 拜登2大包袱仍待解

延伸閱讀

舊金山民主黨官員，支持賀錦麗任總統候選人

舊金山民主黨官員，支持賀錦麗任總統候選人
加州州長紐森當不了賀錦麗副手？非關瑜亮 是卡在憲法

加州州長紐森當不了賀錦麗副手？非關瑜亮 是卡在憲法
拜登退選好萊塢表態 狄尼洛讚愛國、潔美狂推賀錦麗

拜登退選好萊塢表態 狄尼洛讚愛國、潔美狂推賀錦麗
退選後首現聲 拜登勉團隊續助賀錦麗：她是最棒的

退選後首現聲 拜登勉團隊續助賀錦麗：她是最棒的

熱門新聞

拜登總統。(路透)

拜登宣布退出2024總統大選 支持賀錦麗接棒

2024-07-21 14:47
川普遇刺事件中的死者康佩托雷遺孀海倫。(截自New York Post在YouTube的影音)

川普支持者遺孀拒接拜登電話：先生死前只說了兩個字

2024-07-16 00:50
范斯成為前總統川普的競選副手。(美聯社)

終於揭曉 川普挑堅定盟友范斯搭檔

2024-07-15 15:11
前總統川普(中)遇襲後，仍振臂握拳向支持者致意。(美聯社)

右耳纏繃帶 川普受訪：我本來應該已經死了

2024-07-15 13:12
南部地如佛州、喬治亞、田納西及德州一窩蜂蓋新屋，導致供過於求，未來即將出現大麻煩。圖為佛州一座別墅求售。(路透)

專家：南部4州猛蓋30萬間新屋 巨大房市泡沫將爆炸

2024-07-18 17:33
拜登總統走下空軍一號。(路透)

Axios：無力扭轉頹勢 拜登最快本周末退選

2024-07-18 11:50

超人氣

更多 >
長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？

長途飛行 她為何愛坐客機大家嫌棄的最後一排？
沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活

沒有退休積蓄 七旬婦仰賴薪水和社安金生活
為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因

為何歐巴馬沒表態支持賀錦麗？親近人士解釋可能原因
全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎

全美最佳漢堡加州In-N-Out只能是第二 這家令人最垂涎
水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮

水份多 這樣存放小黃瓜最能保鮮