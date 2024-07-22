6秒鐘就決定支持她 賀錦麗爭取提名之路進展迅速

賀錦麗爭取民主黨提名之路進展迅速，可能周二就獲得所需數量的代表承諾。(美聯社)

民主黨全國代表大會的加州超級代表賽蒙（Lateefah Simon）周日在拜登 退選後，收到來自州黨部主席的一份表格，詢問是否支持賀錦麗 （Kamala Harris）。賽蒙說她只花了6秒鐘就給了肯定的回覆，並指出「加州會強力支持賀錦麗」。在其他一些人口眾多的州，民主黨官員對賀錦麗也表達出類似的熱情，這顯示賀錦麗將能迅速奪得黨內提名。

目前沒有任何候選人宣布要與她競逐提名，雖有部分民主黨人推崇賀錦麗以外還有其他人選更可能擊敗川普，但沒有人自薦參選。根據美聯社報導，民主黨黨代表人數為3949人，根據美聯社的調查，賀錦麗在周一晚間10時已贏得逾2500票，超過所需門檻的半數1976張黨代表票，獲得足夠多的民主黨代表的支持，穩獲提名。

承諾投票 給拜登的代表8月在芝加哥舉行的大會上，能投票給任何他們想投的人。近4,000名代表有資格在第一輪投票，候選人需要獲得多數支持才能勝出。700多名黨員是超級代表，其中有許多是民選官員，只在提名選拔進入第二輪時才能投票。

但拜登退選第二天就有眾多國會議員、州長和黨內官員站隊賀錦麗，看起來不會有第二輪投票。

德州代表兼州黨部財務副主席司卡德（Kendall Scudder）表示，他接洽過的其他州的對口單位都計劃支持賀錦麗。他形容現在的狀況是，「把獵犬叫回來吧，狩獵結束了」。

德州將派出共273名代表和超級代表出席大會。超級代表之一的特萊伯（Andre Treiber） 說，「我相信任何人都應該被允許參選」，但絕大多數州代表都支持賀錦麗，「她顯然要贏了」。

亞利桑那州代表戈登（Mark Robert Gordon）認為賀錦麗周二之前將獲得所需數量的代表承諾，因為大家已達成共識，「她會搞定這件事」。

紐約州約300名代表和超級代表是大會的最大隊伍之一，黨部主席雅各（Jay Jacobs）周一表示，他們也將支持賀錦麗。他補充表示，「從我們打出去和接到的電話看來，每種跡象都是壓倒性的支持」。

加州超級代表、前美國眾院議長裴洛西的女兒克里斯蒂娜（Christine Pelosi）表示，已安排電話會議，爭取496名代表和超級代表一致支持賀錦麗。