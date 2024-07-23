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川普曝遇刺後拜登致電說「你很幸運」 稱自己拒上擔架

今日敵手是昔日金主 川普曾捐給賀錦麗6000元

編譯尤寶琪／綜合報導
副總統賀錦麗。(美聯社)
副總統賀錦麗。(美聯社)

早在前總統川普和副總統賀錦麗(Kamala Harris)準備在11月總統大選上進行對決之前，川普曾是賀錦麗的金主。

川普在賀錦麗剛展開政治生涯時，曾向賀錦麗的競選團隊捐贈了6000元；當時賀錦麗還只是個來自舊金山的中間偏左的檢察官，尋求成為加州檢察長；川普在2011年先是捐贈了5000元，隨後於2014年又再捐贈了1000元。

就在拜登總統21日宣布退選後的幾個小時內，川普曾給賀錦麗捐款的歷史就被挖出來；佛州民主黨眾議員莫斯科維茨(Jared Moskowitz)在社群媒體X(前推特)上，發布了川普寫給賀錦麗支票的照片，並寫道：「一項很明智的投資。」

加州官方紀錄顯示，川普在2011年曾捐款給要競選2014年加州檢察長的賀錦麗50...
加州官方紀錄顯示，川普在2011年曾捐款給要競選2014年加州檢察長的賀錦麗5000元，後來還再追加1000元。圖為川普開給賀錦麗的支票。(取自X平台)

共和黨全國委員會(Republican National Committee)前主席史蒂爾(Michael Steele)也回應諷刺說：「我敢打賭，川普在2011年開這張支票支持賀錦麗再次競選時，肯定沒想到她會在2024年兌現這張支票。」

不過根據「沙加緬度蜂報」(Sacramento Bee)2020年報導，賀錦麗在競選參議員時，就將川普所捐贈的6000元全數捐贈給中美洲一家民權非營利組織。

「沙加緬度蜂報」爆料的紀錄同時還顯示，川普長女伊凡卡(Ivanka Trump)也曾在2014年，向賀錦麗的競選團隊捐贈了2000元。

價值觀受到1993年代加州嚴厲打擊犯罪，以及灣區進步派政治影響的賀錦麗 ，一直都能吸引民主黨的金主。根據賀錦麗團隊，民主黨人為了表示歡迎她的參選，在賀錦麗在加入2024年總統大選24小時之內，就捐了8100萬元的資金。

川普當年捐款給賀錦麗的同時，正面臨一場集體訴訟，指控川普大學騙取學生的錢。賀錦麗的辦公室從未實際對該訴訟採取行動，為賀錦麗工作的官員當時表示，捐款與她缺乏行動無關。

賀錦麗 川普 支票

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